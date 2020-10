FTSEMib positivo: in evidenza i bancari

Anche in Europa è partita la stagione delle trimestrali per il comparto con i risultati di UBS: brillano BancoBPM e BPER Banca. Prese di beneficio su Atlantia

20 ott 2020 ore 11:46

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali. Secondo Brian Nick - Chief Investment Strategist di Nuveen - il quarto trimestre del 2020 segna l'inizio di un periodo di incertezza per l'economia globale e gli investitori. “Investire con successo richiederà di trarre vantaggio dalla complessità del contesto politico e dalla forza dei trend che stanno di accelerando”, ha evidenziato l’esperto. Brian Nick ritiene che in questo momento per molti investitori la generazione di rendimenti sia il compito più difficile. “Tuttavia gli asset ad alta crescita dovrebbero mantenere un posto di rilievo nei portafogli, soprattutto considerata la probabilità che il ritmo della ripresa sia destinato a rallentare (se non lo ha già) e che il periodo prolungato di tassi di interesse bassissimi è appena iniziato”, ha suggerito l’esperto.

Alle 11.45 il FTSEMib era in rialzo dello 0,33% a 19.439 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.245 punti e un massimo i 19.499 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guaagnava lo 0,35%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%) e il FTSE Italia Star (-0,28%).

L’euro è risalito a 1,18 dollari, mentre il bitcoin rimane oltre gli 11.500 dollari (circa 10.000 euro).

Lo spread Btp-Bund ha superato i 135 punti.

Bancari sempre in evidenza a Piazza Affari, nel giorno in cui anche in Europa è partita la stagione delle trimestrali per il comparto con i risultati di UBS.

Il BancoBPM guadagna il 3,24% a 1,674 euro. Dalle comunicazioni diffuse il 19 ottobre 2020 dalla Consob si apprende che il 17 marzo Giorgio Gironi (tramite la G.G.G.) era diventato uno dei maggiori azionisti dell’istituto con una quota dell’1,023% del capitale.

BPER Banca sospesa per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 5%.

Banca Profilo sale del 5,77% a 0,22 euro, dopo il rally registrato il giorno precedente. Secondo quanto riportato da alcune agenzie alcuni fondi di investimento (italiani e stranieri) avrebbero presentato offerte per rilevare il controllo dell’istituto.

Prese di beneficio su Atlantia (-2,72% a 14,87 euro), dopo il forte rialzo registrato il giorno precedente. Il Sole24ore ha scritto che la Cassa Depositi e Prestiti avrebbe fatto pervenire alla holding delle infrastrutture l’offerta per rilevare l’88% di Autostrade per l’Italia. Secondo il quotidiano finanziario nel progetto sarebbero coinvolti anche i fondi di investimento Blackstone e Macquarie. Inoltre, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters TCI Fund Management avrebbe incrementato a oltre il 10% la partecipazione detenuta nel capitale di Atlantia prima dell’assemblea straordinaria degli azionisti della holding.