Il FTSEMib parte in rosso, ma chiude in rialzo (+1,6%)

I titoli del settore bancario hanno registrato forti rialzi. Buone performance per le utilities. Male DiaSorin. Mondo TV non è riuscita a fare prezzo per eccesso di ribasso

20 mar 2023 ore 17:44

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno registrato rialzi nell'ordine dell'1-2%, in una giornata caratterizzata da forte volatilità. dopo che UBS ha annunciato l’intenzione di acquisire Credit Suisse. Il FTSEMib ha guadagnato l'1,59% a 25.900 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.751 punti e un massimo di 26.000 punti. Il FTSE Italia All Share ha messo a segno un progresso dell'1,62%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,09%) e per il FTSE Italia Star (+0,85%). Nella seduta del 20 marzo 2023 il controvalore degli scambi è sceso a 3,2 miliardi di euro, rispetto ai 5,07 miliardi di venerdì. Il bitcoin è tornato sotto i 28.000 dollari (meno di 26.000 euro). Lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che ha oscillato intorno al 4%. L’euro si è consolidato oltre gli 1,07 dollari. I titoli del settore bancario hanno registrato forti rialzi, dopo che UBS ha annunciato l’intenzione di acquisire Credit Suisse, valutando la banca elvetica 3 miliardi di franchi svizzeri. L’operazione sarà effettuata con uno scambio azionario nel rapporto di un’azione UBS ogni 22,48 titoli di Credit Suisse. Focus sul Monte dei Paschi di Siena (+1,77% a 1,9244 euro). Il titolo dell’istituto senese ha fatto il suo ingresso nell’indice FTSEMib, in sostituzione di Buzzi Unicem (+2,77%). UniCredit ha chiuso in territorio positivo (+2,44% a 16,286 euro). Performance migliori per BancoBPM (+3,85%) e IntesaSanpaolo (+3,74%). Bene anche BPER Banca (+1,43%). ENI ha registrato un frazionale progresso dello 0,36% a 12,206 euro. Il colosso petrolifero ha staccato la terza tranche del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) per un ammontare di 0,22 euro. In forte ribasso, invece, DiaSorin (-4,26% a 101,2 euro). Gli analisti di Morgan Stenley hanno peggiorato il giudizio sulla società di diagnostica, portandolo a "Underweight" (sottopesare) sulla base di un nuovo prezzo obiettivo di 91 euro. Buone performance per le utilities. Spiccano i rialzi di A2A (+5,71%) ed Hera (+3,38%). Al segmento STAR Mondo TV non è riuscita a fare prezzo per eccesso di ribasso. La società ha comunicato di aver approvato le linee generali del nuovo business plan quinquennale per effetto del venir meno dei risultati attesi dal mercato asiatico.

