FTSEMib in rosso. Male il DAX

20 mar 2019 ore 15:34

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in territorio negativo: spicca il ribasso del DAX tedesco, che perde oltre un punto e mezzo pecentuale, in scia ai forti cali subiti da Bayer e BMW. Oggi termina la riunione del FOMC (l’organismo della FED responsabile per le operazioni di mercato aperto di politica monetaria): saranno comunicate le decisioni di politica monetaria, seguite dalla conferenza stampa di Jerome Powell.

Alle 15.30 il FTSEMib era in flessione dello 0,34% a 21.357 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in ribasso dello 0,35%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,46%) e per il FTSE Italia Star (-0,5%).

L’euro si attesta poco sopra gli 1,135 dollari, mentre il bitcoin ha superato i 4.000 dollari (oltre 3.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund con scadenza a dieci anni si è riportato oltre i 40 punti.

Oggi vendite su Fiat Chrysler Automobiles, dopo aver guadagnato il 5,01% nella seduta di ieri, in scia un’ipotetica operazione straordinaria con il colosso francese PSA. Il titolo del gruppo automobilistico cede il 2,75% a 13,26 euro. Su Fiat Chrysler Automobiles (e in generale sui titoli del settore automobilistico) pesano le indicazioni diffuse da BMW: il colosso tedesco prevede una riduzione della redditività nel corso del 2019.

Moncler registra una flessione del 2,05% a 36,29 euro. Eurazeo, azionista del gruppo dei piumini con una quota del 4,773% del capitale (fonte Consob), ha comunicato di aver venduto 12.199.626 azioni dell’azienda italiana, pari alla totalità della partecipazione detenuta. Il fondo francese ha valutato ogni azione Moncler 36,5 euro, per un incasso complessivo di circa 445 milioni di euro. La cessione è avvenuta tramite un’operazione destinata a investitori istituzionali.

Pesante ribasso per Datalogic (-7,22% a 21,85 euro). Ieri la società ha comunicato i risultati economici del 2018, esercizio chiuso con ricavi per 631,02 milioni di euro, in aumento del 4,1% rispetto ai 606,02 milioni ottenuti l’anno precedente. Datalogic ha terminato lo scorso anno con un utile netto di 62,21 milioni di euro, dai 60,08 milioni del 2017 (+3,5%). Il management prevede di poter proseguire anche nel 2019 nel trend di crescita dei ricavi, con livelli di profittabilità sostanzialmente stabili e mantenendo la solidità patrimoniale e finanziaria, nonostante un inizio d’anno caratterizzato da alcuni elementi di incertezza in Europa e in Asia. I risultati di Datalogic hanno deluso gli analisti che seguono il titolo. Banca Akros ed Equita sim hanno tagliato il target price sulla società quotata al segmento STAR, portandolo da 25,7 euro, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività e sulla marginalità per i prossimi trimestri. Banca Akros ha anche peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio, mentre Equita sim ha ribadito l’’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Anche Kepler Cheuvreux ha ribadito il rating “Hold” (mantenere) su Datalogic; tuttavia, gli esperti hanno tagliato da 2,8 euro a 25 euro il target price sul titolo, in seguito al peggioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2019/2020.

MolMed guadagna il 4,53% a 0,346 euro. La società biotech ha comunicato di aver ottenuto da AIFA l’autorizzazione ad avviare in Italia la sperimentazione clinica di fase I/II first in man con il proprio CAR-T CD44v6 per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta e mieloma multiplo.