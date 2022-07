Piazza Affari torna in rosso: pesano le tensioni politiche

Il presidente del consiglio Mario Draghi è chiamato in giornata al Senato. Seduta nervosa per i titoli bancari, dopo le ottime performance messe a segno nella seduta precedente.

20 lug 2022 ore 13:01

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee viran in territorio negativo, in una seduta caratterizzata da diversi cambi di direzione a Piazza Affari. Sul mercato azionario italiano riflettori sempre puntati sulla politica interna: il presidente del consiglio Mario Draghi è chiamato in giornata al Senato per confermare la fiducia al proprio governo.

Alle ore 13.00 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,68% a 21.549 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 21.472 punti e un massimo di 21.842 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,61%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%) e per il FTSE Italia Star (+0,29%).

Lo spread Btp-Bund si conferma sotto i 210 punti, dopo che il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni si è riportato al 3,3%.

Il bitcoin oscilla intorno ai 23.500 dollari (meno di 23.000 euro).

L’euro è sceso a 1,02 dollari.

Seduta nervosa per i titoli del settore bancario, dopo le ottime performance messe a segno nella seduta precedente. Secondo Nigel Bolton - Co-CIO, BlackRock Fundamental Equities - le banche beneficeranno dell'incremento dei tassi di interesse grazie all’aumento del margine netto da interessi (NII Net Interest Income), vale a dire la differenza tra i ricavi da prestiti e gli interessi pagati sui depositi.

Spiccano i ribassi di BPER Banca (-1,43%) e IntesaSanpaolo (-1,43%).

Saipem è in flessione del 3,31% a 0,7548 euro.

In forte ribasso Cellularline (-5,54% a 3,75 euro). Ad esito delle attività di due diligence, Esprinet (+0,51%) ha ufficializzato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla società a un prezzo di 3,75 euro per azione. Il valore è inferiore ai 4,41 euro comunicati nel mese di maggio sulla base di un potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante.

Landi Renzo registra un balzo del 9,06% a 0,614 euro.

All’Euronext Growth Milan focus su Imprendiroma, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo è invariato. Le azioni della società sono state collocate a 5 euro, con una capitalizzazione iniziale pari a 56 milioni di euro.

Pozzi Milano sale dell'1,68% a 1,0168 euro. Nel primo giorno di quotazione all’Euronext Growth Milan il titolo aveva raddoppiato la propria valutazione, terminando la seduta a un euro, dagli 0,5 euro del prezzo di collocamento.