Il FTSEMib parte con un rialzo (frazionale)

Attesa per le decisioni della FED in materia di politica monetaria. Avvio in rosso per il Monte dei Paschi di Siena. Prosegue il trend positivo di Telecom Italia TIM

2 nov 2022 ore 09:12

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta con rialzi frazionali, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria. Alle ore 09.10 il FTSEMib guadagnava lo 0,22% a 22.846 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,23%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%) e per il FTSE Italia Star (-0,25%). I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta con ribassi frazionali. Il Dow Jones è sceso dello 0,24% a 32.653 punti, mentre l’S&P500 ha lasciato sul terreno lo 0,41% a 3.856 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,89% a 10.891 punti). Seduta con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato un minimo ribasso dello 0,06% a 27.663 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.547 punti e un massimo di 27.693 punti. Il bitcoin si mantiene intorno ai 20.500 dollari (circa 20.500 euro). Lo spread Btp-Bund si attesta oltre i 210 punti, con il rendimento del Btp decennale che oscilla intorno al 4,25%. L’euro rimane sotto gli 0,99 dollari. Il Monte dei Paschi di Siena ha iniziato la giornata in territorio negativo (-0,88% a 1,9848 euro). Prosegue l’asta dei diritti inoptati relativi all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Prosegue il trend positivo di Telecom Italia TIM, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente. Il titolo della compagnia telefonica ha iniziato la giornata con un rialzo del 2,11% a 0,2127 euro.

