Partenza vista in lieve rialzo per le piazze europee

2 lug 2021 ore 07:33

Si prevede una partenza in territorio positivo, con variazioni comunque frazionali, per le principali borse europee e per Piazza Affari. Tra i singoli titoli occhi sui bancari, dopo le indicazioni di Christine Lagarde sui dividendi, il cui blocco potrebbe terminare a fine settembre.

Negli Usa, prima dell'apertura dei mercati, sarà diffuso il report sull'occupazione del mese di giugno.





Chiusura in positivo per i principali indici americani nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,38% a 34.634 punti mentre lo Standard & Poor's 500 è risultato in crescita dello 0,52% a 4.320 punti. Per l'indice dei primi 500 titoli americani si tratta dell'ennesimo record, il sesto consecutivo e il 35esimo in questo 2021. Poco sopra la parità il Nasdaq, in salita dello 0,13% a 14.522 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare la flessione di Micron Technology, in calo del 5,73%. Il gruppo dei semiconduttori ha presentato prima dell'avvio delle contrattazioni la sua trimestrale.

A Piazza Affari occhi sui bancari. Secondo i principali organi di stampa sarebbe molto vicino all'ufficialità il via libera da parte della BCE al ritorno allo stacco di dividendi. Nelle scorse ore è stata la stessa Christine Lagarde - che oltre ad essere la numero uno BCE è anche la presidentessa dell'European Systemic Risk Board - a dire che "se le condizioni dell'economia e del settore finanziario non si deterioreranno, la nostra raccomandazione sulla restrizione delle distribuzioni durante la pandemia potrebbe scadere alla fine di settembre 2021".

Focus su Mediobanca. Secondo le comunicazioni Consob Leonardo Del Vecchio è salito al 19% del capitale di Piazzetta Cuccia, non lontano dal quel 19,99% per il quale ha già ricevuto l’autorizzazione della Bce.

Da monitorare anche Mediaset. Secondo quanto scrive il Sole24Ore di stamattina sarebbe giunto il momento di mettere in atto il progetto di espansione internazionale che, già da tempo, fa parte della strategia societaria. Stando ad alcuni rumors il Biscione avrebbe ripreso i contatti con Discovery.

Occhi anche su Stellantis. Ieri il ministero dei Trasporti ha diffuso i dati sulle immatricolazioni di giugno, salite del 12,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La quota di mercato del gruppo nato dalla fusione tra FCA e Psa Group è pari al 37,7%. Le sue immatricolazioni sono crescite più di quanto fatto dal mercato complessivamente con un miglioramento del 19,5%.