FTSEMib, il 2020 parte con un rialzo dell'1%

2 gen 2020 ore 10:15

I maggiori indici di Piazza Affari e le principali borse europee iniziano il 2020 in territorio positivo, dopo le ottime performance registrate le scorso anno. La Repubblica ha riportato le indicazioni del fondo statunitense BlackRock, secondo cui i problemi della politica italiana e l’elevato livello del debito pubblico potrebbero frenare la performance di Borsa Italiana nell’anno finanziario che è iniziato proprio oggi.

Alle 10.15 il FTSEMib era in rialzo dello'1,04% a 23.752 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,03%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,98%) e per il FTSE Italia Star (+1,12%).

L’euro si conferma oltre gli 1,12 dollari, mentre il bitcoin si è avvicinato ai 7.000 dollari (meno di 6.500 euro).

Lo spread Btp-Bund sé è avvicinato ai 155 punti.

Buone performance per i titoli del settore bancario.

Spicca il rialzo di UniCredit (+1,66% a 13,236 euro).

Segno più per Azimut Holding (+1,13% a 21,52 euro), dopo aver terminato il 2019 con un balzo del 123%. Il Sole24Ore di martedì 31 dicembre ha pubblicato un’intervista al presidente della compagnia, Pietro Giuliani. Il manager ha dichiarato che la strategia di Azimut Holding resta quella di crescere all’estero attraverso acquisizioni “sia sul versante distributivo, sia su quello della gestione”, mentre in Italia non ci sono occasioni interessanti. Pietro Giuliani ha smentito la possibilità che la compagnia possa essere ceduta e ha aggiunto che il nuovo piano industriale sarà presentato nel 2020, prima dell’estate.

Atlantia resta protagonista a Piazza Affari. Il titolo registra un rialzo dello 0,43% a 20,88 euro. Il Corriere della Sera è tornato sulla querelle tra governo e Autostrade per l’Italia. Il ministro degli esteri e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, ha ribadito la volontà di revocare la concessione per affidarla provvisoriamente all’Anas “in attesa di una nuova gara, come stabilito nel decreto legge Milleproroghe, che ha inoltre riformato l’eventuale procedura di indennizzo della società”. Sull’altro fonte Autostrade per l’Italia ha contestato le indicazioni fissate nel decreto legge Milleproroghe, definite “incostituzionali”.

In ripresa Italgas (+2,39% a 5,574 euro), dopo la correzione subita nella seduta del 30 dicembre. La società ha comunicato che la stazione appaltante di Aosta ha aggiudicato ufficialmente alla società la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale “Valle d'Aosta” per i prossimi 12 anni. Nell’offerta presentata, Italgas ha previsto investimenti per circa 100 milioni di euro.