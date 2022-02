FTSEMib, il rialzo sfiora l'1%

Saipem in altalena dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Intonazione positiva per Stellantis e per STM. Buone performance per i bancari

2 feb 2022 ore 11:34

In territorio positivo i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee; i mercati azionari del Vecchio Continente consolidano il trend in atto da due sedute. Thomas Hempell - Head of Macro & Market Research di Generali Investments - ha segnalato che l'aumento dei rendimenti reali a lungo termine rappresenta un ostacolo per le valutazioni azionarie. "Detto questo, i multipli azionari sono diminuiti più velocemente di quanto siano aumentati i rendimenti reali. Il P/E forward a 12 mesi per l'indice MSCI World è sceso a 17.5, dal picco superiore a 21.0 registrato un anno fa", ha evidenziato l'esperto, secondo cui la politica della Fed resterà tutt'altro che restrittiva nel 2022 e la crescita degli utili sta rallentando ma non è in stallo. "Questo lascia spazio per un rialzo delle azioni, anche se in un contesto molto più volatile", ha ipotizzato Thomas Hempell.

Alle 11.30 il FTSEMib guadagnava lo 0,9% a 27.470 punti, poco sotto al massimo intraday di 27.509 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,89%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,89%) e per il FTSE Italia Star (+1,1%).

Il bitcoin oscilla intorno ai 38.500 dollari (circa 34.000 euro).

Lo spread Btp-Bund resta oltre i 135 punti.

L’euro ha toccato gli 1,13 dollari.

Saipem in altalena (-0,49% a 1,3275 euro), dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore il management della società di ingegneristica starebbe lavorando su un aumento di capitale e su una ristrutturazione del debito, dopo che lunedì aveva comunicato l'avvio di contatti preliminari con le controparti bancarie oltre che con gli azionisti ENI e CDP Industria per verificare la loro disponibilità a supportare un'adeguata manovra finanziaria.

Andamento positivo per i titoli del settore bancario.

Spicca il rialzo del BancoBPM (+2,81% a 2,891 euro). Molto bene anche IntesaSanpaolo (+2,42% a 2,7345 euro) e UniCredit (+2,55% a 14,614 euro).

Generali guadagna lo 0,88% a 18,845 euro. Il colosso assicurativo ha siglato l’accordo per l’acquisizione di La Médicale, società assicurativa rivolta agli operatori sanitari, a seguito della trattativa esclusiva con Crédit Agricole Assurances. Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 435 milioni di euro (soggetto ad aggiustamenti al closing), mentre l'impatto stimato sul Regulatory Solvency Ratio di Generali è di circa -4,3 punti percentuali.

Intonazione positiva per Stellantis (+0,81% a 17,484 euro). Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di gennaio 2022 in Italia sono state immatricolate poco meno di 108mila vetture, in calo del 19,7% rispetto alle oltre 134mila dello stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie stampa a gennaio 2022 le immatricolazioni di Stellantis sono state pari a poco meno di 39mila unità, in contrazione del 26,7%. Di conseguenza, la quota di mercato del gruppo automobilistico si è attestata al 35,8%.

Al contrario, Ferrari è in calo dell'1,21% a 204,6 euro, in attesa della diffusione dei risultati finanziari dell'esercizio 2021.

STM guadagna l’1,7% a 42,17 euro, in scia agli ottimi risultati trimestrali comunicati dal gruppo statunitense AMD.

Al segmento STAR si segnala il forte rialzo di Orsero (+7,46% a 12,25 euro). La società ha comunicato la guidance in riferimento ai principali indicatori economico–finanziari previsti per il 2022. Nel dettaglio, Orsero prevede di chiudere l'esercizio in corso con ricavi netti compresi tra 1,1 e 1,13 miliardi, in crescita del 6% circa rispetto alla guidance per il 2021. L'utile netto è previsto in un intervallo compreso tra 30 e 32 milioni di euro, il doppio rispetto alla guidance 2021.

All’Euronext Growth Milan focus su Altea Green Power, dopo aver terminato la prima seduta di quotazione con un balzo del 46,7%. Il titolo vira al rialzo e guadagna l'1,89% a 1,7938 euro.

Ottima performance per Vantea Smart (+6,9% a 7,9 euro). L'azienda ha terminato l'esercizio con un giro d'affari di 34,3 milioni di euro, il doppio rispetto ai 17,16 milioni ottenuti nel 2020. A parità di perimetro di gruppo la crescita dei ricavi è stata dell'88%.