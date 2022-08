Piazza Affari, il FTSEMib resta negativo

Generali in flessione dopo la diffusione dei risultati finanziari del 1° semestre 2022. Performance negativa anche per Saipem. In frazionale progresso Stellantis

2 ago 2022 ore 10:26

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio negativo.

Alle ore 10.25 il FTSEMib era in flessione dello 0,65% a 22.283 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,7%. Performance peggiori per il FTSE Italia Mid Cap (-1,29%) e per il FTSE Italia Star (-1,89%).

Lo spread Btp-Bund è tornato oltre i 220 punti, nonostante il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni sia sceso al 2,9%.

Il bitcoin si conferma sotto i 23.000 dollari (meno di 22.500 euro).

L’euro oscilla intorno agli 1,025 dollari.

Generali registra una flessione dell'1,48% a 14,665 euro, dopo la diffusione dei risultati finanziari del 1° semestre 2022. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi, che hanno superato il consensus degli analisti. Al contrario, l’utile netto ha risentito della svalutazione degli investimenti russi. Il management di Generali ha confermato gli obiettivi strategici e finanziari per il 2022 e la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

Tra i protagonisti di giornata c’è Saipem che cede il 2,63% a 0,8218 euro. La società di ingegneristica ha comunicato di aver acquisito un nuovo contratto E&C offshore in Italia per un valore di circa 300 milioni di euro.

In frazionale progresso Stellantis (+0,43% a 14,106 euro). Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di luglio 2022 in Italia sono state immatricolate 109.580 vetture, in calo dello 0,9% rispetto ai 110,5mila veicoli dello stesso periodo dello scorso anno. In diminuzione anche le vendite di Stellantis. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie stampa a luglio 2022 le immatricolazioni del gruppo sono state pari a circa 38.400 unità, in contrazione del 3,6% rispetto alle quasi 40mila vetture vendute a luglio 2021. Di conseguenza, la quota di mercato di Stellantis si è attestata al 35%.