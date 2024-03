Il FTSEMib si rafforza oltre i 34mila punti

La Bank of Japan ha apportato alcuni importanti modifiche alla politica monetaria. Intonazione positiva per BPER Banca. In calo Lottomatica Group

19 mar 2024 ore 13:25

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali. Secondo Pierre Veyret - analista tecnico di ActivTrades - dal punto di vista tecnico, il rally rialzista di medio termine dell'indice STOXX50 è ufficialmente terminato dopo che il mercato ha rotto il limite inferiore del suo canale rialzista iniziato a metà gennaio. "Tuttavia, i prezzi stanno reagendo bene al primo livello di supporto intorno a 4.990 punti, grazie ai titoli energetici e finanziari, che li hanno portati a un consolidamento laterale", ha precisato l'esperto. Intanto, la Bank of Japan ha apportato alcuni importanti modifiche alla politica monetaria. In particolare, l’istituto centrale giapponese ha rivisto al rialzo i tassi di interesse, puntando, in particolare, a mantenere il saggio overnight in un intervallo compreso tra lo 0% e lo 0,1%. Inoltre, la Bank of Japan continuerà ad acquistare i titoli di stato.

Alle ore 13.25 il FTSEMib era in rialzo dello 0,4% a 34.077 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 33.872 punti e un massimo di 34.108 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,35%. Segno meno per il FTSE Italia Mid Cap (-0,27%) e per il FTSE Italia Star (-0,01%).

Il bitcoin è scivolato sotto i 63.000 dollari (poco più di 58.000 euro).

Lo spread Btp-Bund oscilla tra i 120 e i 125 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 3,7%.

L’euro si attesta a 1,085 dollari.

Intonazione positiva per BPER Banca (+3,07% a 4,225 euro). L’agenzia S&P Global ha assegnato il rating "BBB-" sulla solidità patrimoniale a lungo termine dell’istituto. L’outlook è positivo.

Qualche spunto tra titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza ad aprile 2024) è risalito a 82,5 dollari al barile.

Sotto i riflettori ENI. Il titolo del colosso petrolifero guadagna l’1,81% a 14,474 euro.

Lottomatica Group registra una flessione del 6,68% a 11 euro. Gamma Intermediate ha annunciato il collocamento di 20 milioni di azioni della società, rappresentanti circa il 7,9% del capitale, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita è stato fissato a 10,9 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di 218 milioni di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 7,5% rispetto al valore di chiusura di Lottomatica Group nella seduta del 18 marzo 2024.