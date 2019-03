Piazza Affari cauta in avvio. Brilla FCA

Gli operatori collegano il rally del titolo alle dichiarazioni della famiglia Peugeot, uno dei maggiori azionisti del colosso francese PSA. Ancora vendite su Salini Impregilo

19 mar 2019 ore 09:34

Avvio di giornata all’insegna della cautela per Piazza Affari e per le borse europee. Oggi prende il via la riunione del FOMC (l’organismo della FED responsabile per le operazioni di mercato aperto di politica monetaria), che terminerà domani con le decisioni di politica monetaria, seguite dalla conferenza stampa di Jerome Powell.

Alle 09.30 il FTSEMib registrava un minimo rialzo dello 0,02% a 21.240 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,04%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%) e per il FTSE Italia Star (+0,11%).

Progressi frazionali per i principali indici azionari statunitensi nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dello 0,25% a 25.914 punti, mentre l'S&P500 ha guadagnato lo 0,37% a 2.833 punti. Performance simile per il Nasdaq (+0,34% a 7.714 punti).

Giornata con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una minima flessione dello 0,08% a 21.567 punti. Da segnalare l’ottima performance messa a segno da Hitachi (+4,14%).

L’euro si è riportato a 1,135 dollari.

Lo spread tra Btp e Bund con scadenza a dieci anni ha superato i 235 punti.

Ottimo avvio di giornata per Fiat Chrysler Automobiles, che guadagna il 2,89% a 13,112 euro. Gli operatori collegano il rally del titolo alle dichiarazioni della famiglia Peugeot, uno dei maggiori azionisti del colosso francese PSA, che sarebbe favorevole a una nuova acquisizione per il gruppo transalpino, qualora ci fosse l’occasione. Tra i candidati per un’operazione straordinaria potrebbe esserci proprio Fiat Chrysler Automobiles.

Avvio di giornata negativo per i bancari, dopo le ottime performance messe a segno ieri.

Spicca il ribasso subito dal BancoBPM (-2,45% a 2,008 euro).

Ancora vendite su Salini Impregilo (-1,39% a 1,984 euro), dopo il forte ribasso subito ieri. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la società punta a creare un campione nazionale delle costruzioni, un soggetto in grado di competere nel mondo. In particolare, l'acquisizione di Astaldi sarebbe solo "il primo tassello di un’idea certamente più ambiziosa", nell'ambito di un piano industriale "che prevede l’aggregazione con i soggetti più rilevanti che operano nelle infrastrutture italiane". Il piano si chiamerà Progetto Italia e punta alla creazione di un polo con commesse vicine ai 60 miliardi complessivi.