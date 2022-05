Il FTSEMib parte in rosso (come nelle attese)

Generali ha iniziato la seduta con un rialzo dopo la diffusione della trimestrale. Prese di beneficio su Saras, dopo il rally registrato nelle precedenti tre sedute

Avvio di seduta negativo (come nelle previsioni) per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, dopo la forte correzione subita ieri dai principali indici azionari statunitensi. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 3,57% a 31.490 punti, mentre l’S&P500 ha perso il 4,04% a 3.924 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-4,73% a 11.418 punti).

Alle 09.10 il FTSEMib era in flessione dello 0,8% a 23.893 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,81%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,88%) e per il FTSE Italia Star (-0,99%).

Chiusura decisamente negativa per la borsa di Tokyo, in scia al calo di Wall Street. L’indice Nikkei ha terminato la seduta con una flessione dell’1,89% a 26.403 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.150 punti e un massimo di 26.459 punti.

Il bitcoin si è riportato oltre i 29.000 dollari (poco più di 28.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allargato a 195 punti.

L’euro si attesta sotto gli 1,05 dollari.

Generali ha iniziato la seduta con un rialzo dell’1,31% a 18,235 euro. Il Leone di Trieste ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi, che hanno superato il consensus degli analisti. Al contrario, l’utile netto ha risentito della svalutazione degli investimenti russi. Il management di Generali ha confermato gli obiettivi strategici e finanziari per il 2022 e la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

Prese di beneficio su Saras, dopo il rally registrato nelle precedenti tre sedute. Il titolo della società di raffinazione ha iniziato la giornata con un calo dello 0,29% a 1,201 euro.

Hera perde lo 0,4% a 3,471 euro. La società ha collocato il terzo green bond per un ammontare di 500 milioni di euro; le obbligazioni saranno rimborsabili in 7 anni con una cedola del 2,5% e un rendimento pari al 2,639%. La domanda è stata pari a 3,4 volte l'offerta.