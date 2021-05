Il FTSEMib e le borse europee accelerano al ribasso

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano cali nell'ordine dell'1-2%. Ancora una pesante correzione per il bitcoin

19 mag 2021 ore 14:08

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee accelerano al ribasso e registrano cali nell'ordine dell'1-2%. Matteo Ramenghi - Chief Investment Officer di UBS WM Italy - ha evidenziato che nelle ultime settimane i mercati finanziari hanno registrato una maggiore volatilità. Secondo l'esperto, la principale preoccupazione è legata a un aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine (che sono strettamente connessi all’inflazione), che potrebbe frenare la corsa delle borse. "Anche se probabilmente la volatilità sarà in aumento, ritengo che per diverse ragioni abbia ancora senso rimanere investiti con un approccio diversificato: grazie all’accelerazione degli utili, le valutazioni sono ancora ragionevoli, i piani fiscali e le politiche monetarie continueranno a spingere l’economia e la crescente diffusione dei vaccini darà ulteriore sostegno alla crescita", ha ipotizzato Matteo Ramenghi.

Alle 14.05 il FTSEMib era in ribasso dell'1,6% a 24.481 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.447 punti e un massimo di 24.772 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva l'1,55%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,24%) e per il FTSE Italia Star (-0,77%).

Ancora una pesante correzione per il bitcoin, che si attesta sotto i 39.000 dollari (circa 32.000 euro), dopo aver toccato un minimo intraday a 38.371 dollari.

Lo spread Btp-Bund rimane oltre i 120 punti.

L’euro si consolida oltre gli 1,22 dollari.

Seduta nervosa per i titoli del settore bancario.

UniCredit torna in territorio negativo e perde l'1,59% a 10,168 euro. Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l’esercizio 2020 l’istituto guidato da Andrea Orcel ha comunicato che tra l'11 e il 14 maggio 2021 ha acquistato 3.005.931 azioni a un prezzo medio ponderato di 9,9829 euro per un controvalore complessivo pari a 30.007.803 euro.

Mediobanca cede l'1,44% a 9,728 euro. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob si apprende che il 17 maggio Leonardo Del Vecchio (attraverso DelFin) ha incrementato la partecipazione detenuta nel capitale dell’istituto di Piazzetta Cuccia, portandola dal 10,162% al 15,402%.

Performance positiva, invece, per il BancoBPM (+0,07% a 2,748 euro).

In forte calo Telecom Italia TIM (-1,87% a 0,4304 euro). Dopo la chiusura di Piazza Affari il colosso telefonico comunicherà i risultati del primo trimestre del 2021.

Stellantis è in ribasso del 2,16% a 14,766 euro. L’ACEA (l'associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha comunicato che nel mese di aprile 2021 sono state immatricolate 862.226 vetture nell'Unione Europea, più del triplo rispetto alle 270.651 dello stesso periodo del 2020, caratterizzato dal lockdown per la pandemia da Covid-19. In forte aumento anche le vendite di Stellantis ad aprile 2021: lo scorso mese il gruppo automobilistico nato dall'integrazione tra FCA e PSA ha registrato un balzo delle immatricolazioni del 330% con 202.327 vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato di Stellantis in Europa si è attestata al 23,5%.

Technogym registra uno scivolone del 7,82% a 10,37 euro. L’azionista TGH ha annunciato di avere ceduto 12.000.000 azioni ordinarie, pari al 5,96% del capitale della società, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 10,81 euro, per un controvalore complessivo di 129,7 milioni di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 3,9% rispetto al valore di chiusura delle azioni Technogym nella seduta del 18 maggio 2021 (11,25 euro).