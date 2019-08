FTSEMib, il rialzo si avvicina al 2%

Piazza Affari e le borse europee hanno iniziato la settimana con progressi abbondantemente superiori al punto percentuale. Molto bene banche e petroliferi

19 ago 2019 ore 15:33

Piazza Affari e le principali borse europee hanno iniziato la settimana con progressi abbondantemente superiori al punto percentuale. Tuttavia, secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades – è probabile che i mercati rimarranno volatili poiché i trader si preparano per una settimana intensa piena di dati economici, con i riflettori accesi sul tradizionale incontro di Jackson Hole, dei principali banchieri internazionali. "Molti si aspettano di vedere il presidente della FED, Jerôme Powell, fornire rassicurazioni con una visione chiara dello stato di salute dell'economia", ha precisato l'analista. Intanto, resta tesa la situazione in Argentina: le agenzie Fitch ed S&P hanno peggiorato il rating sul debito dello stato sudamericano, evidenziando un aumento della probabilità di un nuovo default del paese, dopo quello del 2001. Sulla stessa lunghezza d’onda gli analisti di Amundi Research, secondo cui “Il rischio politico è notevolmente aumentato, così come il rischio di una ristrutturazione del debito”.

Alle 15.30 il FTSEMib registrava un progresso dell’1,84% a 20.696 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l’1,81%. Molto bene anche il FTSE Italia Mid Cap (+1,67%) e il FTSE Italia Star (+1,74%).

L’euro si attesta a 1,11 dollari, mentre il bitcoin è tornato sopra i 10.500 dollari (poco più di 9.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund oscilla tra i 210 e 215 punti.

Bancari in forte recupero, dopo le ottime performance messe a segno nella seduta di venerdì. Secondo gli analisti di Pictet, i titoli del settore finanziario continuano a mantenere valutazioni interessanti: gli esperti hanno segnalato che “i titoli finanziari rientrano in quella manciata di classi di attivi che sono scambiate al di sotto del livello medio a 20 anni sia in base al rapporto price to book che al rapporto price to earnings”.

Spicca il rialzo registrato da IntesaSanpaolo (+2,52% a 1,9294 euro).

Ottima giornata per i titoli del settore petrolifero, in scia al rialzo del prezzo del greggio.

Progressi nell’ordine del 2-4% per Saipem (+2,29% a 4,114 euro) e per Tenaris (+4,09% a 9,872 euro).

CNH Industrial (+4% a 8,274 euro) tra i migliori al FTSEMib. Il prossimo 3 settembre è in programma il Capital Markets Day della società al New York Stock Exchange; secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di sabato CNH Industrial punterà su motorizzazioni a gas naturale, puntando sulla sostenibilità ambientale (oltre a riduzione dei costi e maggiore efficienza).

Buona performance per Amplifon (+1,97% a 22,74 euro). Il Sole24Ore di domenica ha fornito alcune stime sulla società quotata al FTSEMib per il biennio 2019/2020. Secondo quanto scritto sul quotidiano finanziario Amplifon dovrebbe chiudere il prossimo esercizio con ricavi compresi tra gli 1,79 miliardi e gli 1,85 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo ricorrente (escluso l'impatto dovuto all'introduzione dei nuovi principi contabili) dovrebbe collocarsi tra i 320 e i 335 milioni di euro. Per il 2019 Amplifon prevede una marginalità in aumento rispetto all'esercizio precedente.