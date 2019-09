FTSEMib cauto in avvio (aspettando la FED)

Intanto, la banca centrale statunitense ha sorpreso i mercati con una massiccia iniezione di liquidità nel sistema bancario. Pesante ribasso per Moncler. Discreto avvio per le banche

18 set 2019 ore 09:21

Avvio di giornata attendista per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali borse europee. Gli operatori aspettano le indicazioni di politica monetaria della FED: previsto un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Intanto, la banca centrale statunitense ha sorpreso i mercati con una massiccia iniezione di liquidità nel sistema bancario, pari a 75 miliardi di dollari di fondi in due giorni.

Alle 09.15 il FTSEMib era in progresso dello 0,04% a 21.811 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,03%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%) e per il FTSE Italia Star (+0,15%).

In frazionale rialzo i principali indici azionari statunitensi nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,13% a 27.111 punti, mentre l'S&P500 è salito dello 0,26% a 3.006 punti. Più consistente il progresso del Nasdaq (+0,4%).

Seduta con pochi spunti per la borsa di Tokyo, in attesa delle indicazioni dalla FED. L’indice Nikkei ha registrato un minimo ribasso dello 0,18% a 21.960,5 punti.

L’euro ha superato gli 1,105 dollari.

Lo spread Btp-Bund riparte resta oltre i 140 punti.

Discreto avvio di giornata per i titoli del settore bancario, dopo i forti ribassi registrati ieri.

In frazionale rialzo Mediobanca (+0,34% a 9,55 euro). Delfin, la holding di Leonardo del Vecchio, ha comunicato di detenere una partecipazione del 6,94% nell’istituto di Piazzetta Cuccia. La mossa, secondo quanto indicato dallo stesso imprenditore veneto, sarebbe di lungo periodo e il ruolo del nuovo azionista rilevante sarebbe quello di “dare un sostegno per accelerare la creazione di valore a vantaggio di tutti gli stakeholder”.

Partenza positiva per il Monte dei Paschi di Siena (+0,49% a 1,629 euro). L’istituto senese ha concluso il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. L'obbligazione ha ottenuto ordini finali per circa 900 milioni di euro da parte di circa 100 investitori. Il rendimento è stato portato a un livello finale pari al 3,625%.

Riflettori ancora puntati su Atlantia (+0,19% a 20,8 euro). La concessionaria ha ufficializzato le dimissioni dell’amministratore delegato e direttore generale, Giovanni Castellucci, dalle cariche ricoperte in azienda, definendo una risoluzione consensuale con il manager. Fino alla nomina di un nuovo amministratore delegato, il CdA ha deliberato di trasferire in via temporanea le deleghe esecutive a un comitato esecutivo, formato anche dal presidente Fabio Cerchiai e dall’amministratore Carlo Bertazzo. Intanto, secondo quanto scritto su MF, Atlantia starebbe studiando l’ipotesi di quotare la controllata Autostrade per l'Italia con l’obiettivo di far entrare contestualmente nel capitale “un soggetto di natura istituzionale e italiano, come potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti o un fondo a vocazione infrastrutturale come F2i”.

Moncler inizia la giornata con uno scivolone del 4,63% a 32,55 euro. L’amministratore delegato del gruppo dei piumini, Remo Ruffini, ha precisato che le proteste in atto ad Hong Kong potrebbero avere un impatto sui risultati dell’azienda nel corso del 2019. Nel corso della diffusione dei risultati del primo semestre il management di Moncler aveva ipotizzato uno scenario di ulteriore crescita per l’intero 2019, confermando la strategia di sviluppo internazionale e consolidamento dei mercati “core”. Intanto, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato da 44 euro a 41,5 euro il target price su Moncler; tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Fiat Chrysler Automobiles è in ribasso dello 0,86% a 12,284 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di agosto 2019 sono state immatricolate nell'Unione Europea poco più di 1,04 milioni di vetture, in flessione dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche lo scorso mese il trend di Fiat Chrysler Automobiles è stato peggiore rispetto al mercato: il gruppo quotato al FTSEMib ha registrato un calo delle immatricolazioni del 26,6% con poco meno di 53mila vetture vendute.