Piazza Affari, indici positivi al giro di boa

18 ott 2024 ore 13:15

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali nell'ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di scadenze tecniche; sono arrivati a termine i futures su azioni e opzioni con termine a ottobre 2024.

Alle ore 13.15 il FTSEMib guadagnava lo 0,26% a 35.131 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 35.006 punti e un massimo di 35.192 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,31%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,82%) e per il FTSE Italia Star (+0,99%).

Il bitcoin si conferma sotto i 68.000 dollari (poco più di 62.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto 120 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,4%.

L’euro si conferma sotto gli 1,085 dollari.

In evidenza le società del lusso.

Brunello Cucinelli registra un progresso del 4,34% a 97,3 euro. La società del cachemire ha fornito alcune indicazioni finanziarie relative ai primi nove mesi del 2024 e ha confermato l'obiettivo chiudere l'esercizio con una crescita del fatturato nell'ordine del 10%.

Giornata positiva anche per Moncler (+4%).

Performance positive anche per Iveco Group (+4,81%) e Stellantis (+2,49%).

Al segmento STAR in evidenza Mondo TV (+8,17% a 0,151 euro). La società ha comunicato che sta valutando e conducendo trattative per colmare il fabbisogno finanziario attraverso forme di finanziamento alternative al bond convertibile per gli anni 2025 e 2026.

Molto bene anche Fiera Milano (+9,81% a 4,03 euro). Gli analisti di Equita sim hanno incrementato da 4,7 euro a 5 euro il target price sulla società, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2024/2025; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.