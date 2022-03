FTSEMib, rialzo azzerato

Giornata di importanti scadenze tecniche a Piazza Affari. In altalena i titoli del settore bancario, dopo la correzione subita il giorno precedente. Brilla Enel

18 mar 2022 ore 10:40

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi frazionali nell'ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche: sono andati in scadenza i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a marzo 2022.

Alle 10.35 il FTSEMib era in calo dello 0,01% a 24.122 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,02%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%) e per il FTSE Italia Star (+0,06%).

Il bitcoin è sceso a 40.500 dollari (poco più di 36.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 150 punti.

L’euro è tornato sotto gli 1,1 dollari.

In altalena i titoli del settore bancario, dopo la correzione subita il giorno precedente.

Spiccano il calo di UniCredit (-0,93% a 9,679 euro).

I titoli del settore petrolifero restano sotto i riflettori, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza ad aprile 2022) è ritornato sotto i 104 dollari al barile, dopo aver toccato un massimo a 106,3 dollari.

ENI scende dello 0,6% a 13,032 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati finanziari definitivi del 2021. L’utile netto è stato rideterminato a 5,82 miliardi di euro, in conseguenza al completamento del processo di approvazione del piano di gruppo e la stima del risultato del quarto trimestre di Saipem (+0,53%) a seguito del differimento dei tempi di approvazione del bilancio della partecipata.

Enel è in rialzo del 2,69% a 5,874 euro. Il colosso elettrico ha comunicato i risultati finanziari definitivi dell’esercizio 2021. I vertici del colosso elettrico hanno fornito anche i target finanziari per il 2022 e hanno confermato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Inoltre, il management di Enel ha proposto la distribuzione di un dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) di 0,38 euro per azione, da cui vanno detratti gli 0,19 euro corrisposti a gennaio 2022 quale acconto.

In decisa flessione, invece, Telecom Italia TIM (-2,68% a 0,2902 euro).