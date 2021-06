Avvio prudente per il FTSEMib

Oggi è giornata di scadenze tecniche: sono andati in scadenza i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a giugno 2021. In forte rialzo Prysmian

18 giu 2021 ore 09:15

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato l’ultima seduta della settimana con variazioni minime. Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche: sono andati in scadenza i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a giugno 2021.

Alle 09.10 il FTSEMib era in rialzo dello 0,03% a 25.722 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,07%. Avvio positivo anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%) e per il FTSE Italia Star (+0,39%).

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni frazionali nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,62% a 33.823 punti, mentre l’S&P500 ha perso lo 0,04% a 4.222 punti. Segno più, invece, per il Nasdaq (+0,87% a 14.161 punti).

Pochi spunti per la borsa di Tokyo nell’ultima seduta della settimana. L'indice Nikkei ha registrato una minima flessione dello 0,19% a 28.964 punti. Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan, che non ha apportato modifiche importanti alla politica monetaria.

Il bitcoin è scivolato a 37.500 dollari (poco più di 31.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta poco sopra i 100 punti.

L’euro è sceso a 1,19 dollari.

Ottima partenza per Prysmian (+2,2% a 29,69 euro). La società si è aggiudicata una commessa del valore totale di 140 milioni di euro assegnata dalla utility turca TEIAS per progettare, fornire, installare e collaudare due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia.

All’AIM Italia riflettori ancora puntati su ATON Green Storage, dopo il rally registrato nel giorno del debutto a Piazza Affari. Il titolo ha iniziato la seduta con una flessione dell’1,25% a 6,3 euro.