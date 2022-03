Borse, cautela dopo il rally?

Da monitorare i titoli del settore bancario, dopo le ottime performance registrate il giorno precedente. Tra i protagonisti potrebbe esserci Saipem.

17 mar 2022 ore 08:44

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con progressi frazionali, nonostante il rally messo a segno da Wall Street, dopo le decisioni di politica monetaria della FED: come nelle attese la banca centrale statunitense ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base. Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dell'1,55% a 34.063 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato il 2,24% a 4.358 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+3,77% a 13.437 punti).

Giornata brillante per la borsa di Tokyo, in linea con il trend delle piazze finanziarie asiatiche in scia al rally della borsa cinese. L’indice Nikkei ha terminato la seduta con un progresso del 3,46% a 26.653 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.153 punti e un massimo di 26.703 punti.

Il bitcoin si attesta oltre i 40.500 dollari (circa 37.000 euro).

L’euro ha sfiorato gli 1,105 dollari.

Da monitorare i titoli del settore bancario, dopo le ottime performance registrate il giorno precedente.

In evidenza i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza ad aprile 2022) è risalito a 97 dollari al barile.

Tra i protagonisti potrebbe esserci Saipem. La società si è aggiudicata un contratto da Aker Bp per una campagna di perforazione al largo delle coste della Norvegia. La durata del contratto è di 3 anni per un valore di circa 325 milioni di dollari.

DiaSorin potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di seduta. La società di diagnostica ha diffuso i dati finanziari del 2021 e ha fornito la guidance per il 2022 elaborata a tassi di cambio costanti. La società di diagnostica prevede di chiudere l’esercizio in corso con ricavi sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2021 (-2%), di cui ricavi relativi ai prodotti COVID-19 pari a circa 150 milioni e ricavi ex-COVID in crescita del 24%. L’Ebitda adjusted margin è stimato tra il al 35%.

Al MidCap riflettori puntati su Juventus FC. La squadra bianconera è stata eliminata agli ottavi di Champions League a seguito della sconfitta per 3 a 0 dagli spagnoli del Villareal.

Da monitorare ePrice. Il consiglio di amministrazione della società ha accettato la proposta vincolante presentata da Negma Group con cui quest'ultima ha confermato la propria disponibilità a ripatrimonializzare e finanziare la società.