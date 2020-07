FTSEMib in parità a metà giornata

Oggi è giornata di scadenze tecniche. Ancora una seduta nervosa per Atlantia, dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute. In generale calo i bancari

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali nell'ultima seduta della settimana. Riflettori puntati sul Consiglio Europeo che dovrà trovare un accordo sul Recovery fund: resta critica la posizione dell’Olanda, intenzionata a esercitare il proprio diritto di veto. Intanto, oggi è giornata di scadenze tecniche; sono arrivati a termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati luglio 2020.

Alle 12.20 il FTSEMib registrava un ribasso dello 0,05% a 20.345 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 20.264 punti e un massimo di 20.427 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,02%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,34%) e per il FTSE Italia Star (+0,09%).

Secondo Hans-Jörg Naumer - Director, Global Capital Markets & Thematic Research di Allianz Global Investor - le valutazioni e la ripresa economica probabilmente deluderanno le grandi aspettative di rialzo anticipate dai mercati azionari. Tuttavia, l'esperto ritiene che le ingenti iniezioni di liquidità da parte delle autorità monetarie (come evidenziato anche nell'ultima riunione della BCE) potrebbero ridurre il rischio di una battuta d’arresto, o almeno questo è quanto suggeriscono i mercati. "Finché questa situazione si protrarrà, risulta ragionevole investire in asset rischiosi, anche se c’è sempre il rischio di fare un passo falso", ha sottolineato Hans-Jörg Naumer.

L’euro oscilla intorno agli 1,14 dollari. Lo spread Btp-Bund si attesta a 165 punti.

Ancora una seduta nervosa per Atlantia (-1,71%), dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute. Il Corriere della Sera ha segnalato che l’aumento di capitale riservato a Cassa Depositi e Prestiti per entrare in Autostrade per l’Italia potrebbe essere tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro.

In generale calo i titoli del settore bancario.

IntesaSanpaolo cede lo 0,99%. È ancora in corso l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di UBI Banca (+1,98%). Al momento sono state portate in adesione 35.532.674 azioni, pari al 3,106% del capitale di UBI Banca. Intanto, IntesaSanpaolo ha comunicato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato l’operazione di acquisizione del controllo di UBI Banca subordinatamente all’esecuzione di cessioni strutturali in linea con quanto previsto nell’accordo BPER Banca (-0,12%), imponendo alcune specifiche misure attuative in relazione alle cessioni di sportelli.

Il Monte dei Paschi di Siena perde lo 0,95%. La banca toscana ha reso noto di aver conferito il mandato a Mediobanca per ricoprire il ruolo di advisor finanziario al fine di analizzare le possibili scelte strategiche dell'istituto.

Spicca il forte ribasso della Popolare di Sondrio (-3,03%).

Telecom Italia TIM registra una flessione dell'1,23% a 0,387 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore il fondo Kkr potrebbe presentare un'offerta vincolante per la rete secondaria della compagnia telefonica italiana. L'operazione prevederebbe la nascita di una newco, alla quale verrebbe ceduta una parte della rete di TIM.