Il FTSEMib consolida i rialzi

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana con rialzi frazionali, in una seduta che sarà priva di indicazioni da Wall Street, che resterà chiusa per festività. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - la volatilità dovrebbe aumentare nel corso della settimana poiché gli investitori monitoreranno con cautela l'apertura della stagione degli utili, curiosi di vedere come i risultati aziendali facciano fronte all'impatto della variante Omicron e alla prospettiva di una politica monetaria più restrittiva negli Stati Uniti.

Alle 14.10 il FTSEMib guadagnava lo 0,45% a 27.669 punti, poco sotto al massimo intraday di 27.690 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,47%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,65%) e per il FTSE Italia Star (+0,91%).

Il bitcoin si è portato a 42.500 dollari (meno di 37.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene sotto i 140 punti.

L’euro è sceso a 1,14 dollari.

Andamento decisamente negativo per Telecom Italia TIM (-2,55% a 0,4398 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore nel week-end il colosso telefonico potrebbe aspettare fino all’approvazione del bilancio e del nuovo piano strategico (in agenda per il 2 marzo) per rispondere alla richiesta di KKR di procedere con la due diligence sulla società. Intanto, gli analisti di Exane hanno limato il target price su Telecom Italia TIM, portandolo a 0,31 euro; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio e ora consigliano di vendere le azioni.

Banca Carige scende dello 0,53% a 0,774 euro. L’istituto ligure ha comunicato che è stata resa accessibile la data room al servizio della due diligence finalizzata alla definizione di un potenziale contratto di acquisizione da parte di BPER Banca (-0,84% a 1,9385 euro) della partecipazione di controllo detenuta dal FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Performance positive per i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a febbraio 2022) ha toccato gli 84 dollari al barile.

ENI sale dello 0,08% a 13,17 euro.

Performance migliori per Saipem (+0,85% a 2,021 euro) e Tenaris (+3,02% a 10,57 euro).

In progresso Enel (+0,84% a 6,864 euro), dopo il ribasso registrato nella seduta di venerdì.

Generali guadagna lo 0,46% a 18,525 euro. La compagnia ha comunicato che il consigliere di amministrazione Romolo Bardin, consigliere indipendente e membro dei comitati per le nomine e la remunerazione, per gli investimenti, per le operazioni strategiche, per le operazioni con parti correlate ha rassegnato le dimissioni dal CdA. Bardin è amministratore delegato di Delfin - holding che è parte del patto parasociale stipulato con alcune società del Gruppo Caltagirone e Fondazione CRT, e che detiene una quota del capitale di Generali pari al 6,618%.