Il FTSEMib si consolida sui valori di ieri

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano ribassi minimi dopo le ottime performance messe a segno ieri. In primo piano la politica italiana: gli analisti di IntesaSanpaolo hanno ricordato che il governo ha approvato il disegno di legge di bilancio e il decreto fiscale collegato, e inviato il Documento Programmatico di Bilancio alla Commissione UE.

Alle 10.40 il FTSEMib era in flessione dello 0,04% a 22.356 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,03%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,01%) e per il FTSE Italia Star (+0,43%).

L’euro è risalito a 1,105 dollari, mentre il bitcoin oscilla tra gli 8.000 e gli 8.500 dollari (circa 7.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 135 punti.

In generale rialzo i titoli del settore bancario, dopo le ottime performance messe a segno ieri. Riflettori ancora puntati a Wall Street, dove sono in programma altre trimestrali dei colossi finanziari statunitensi: spiccano i numeri di Banc of America.

Segno più per UniCredit che registra un progresso dello 0,37% a 11,256 euro.

Performance migliore per il BancoBPM (+1% a 2,111 euro).

Fiat Chrysler Automobiles prende la via del rialzo (+1,16% a 12,214 euro). L’ACEA ha comunicato che nel mese di settembre 2019 sono state immatricolate nell'Unione Europea circa 1,25 milioni di vetture, in aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.Nello stesso mese il gruppo quotato al FTSEMib ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 13,6% con poco più di 68mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo si è attestata al 6,2%.

Riflettori accesi su Bio-ON, dopo il rimbalzo messo a segno nelle ultime due sedute. Il titolo dell’azienda, quotata all'AIM Italia e attiva nel settore dei biopolimeri di alta qualità, è stato nuovamente sospeso per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 16,1%. Intanto, secondo quanto riportato dalla Consob, il 14 ottobre il fondo hedge Engadine Partners ha incrementato la posizione corta su Bio-ON, portandola dall’1,75% all’1,89% del capitale, scommettendo su un ribasso del titolo. Al contrario, lo stesso giorno Cadian Capital Management ha ridotto dallo 0,55% allo 0,28% lo “short” su Bio-ON. In precedenza, l’11 ottobre Think Investments aveva aumentato all’1,32% la posizione corta sul titolo, dal precedente 1,12%.