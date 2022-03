Borse positive: il FTSEMib torna oltre i 24mila punti

I mercati azionari del Vecchio Continente registrano progressi nell'ordine del 2-3%. Ottima performance per i titoli del settore bancario. In rosso MFE-MEDIAFOREUROPE

16 mar 2022 ore 10:25

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio positivo, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria. I mercati azionari del Vecchio Continente registrano progressi nell'ordine del 2-3%.

Alle 10.25 il FTSEMib era in rialzo del 2,44% a 24.074 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava il 2,45%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,44%) e per il FTSE Italia Star (+3,07%).

Il bitcoin è balzato a 40.500 dollari (oltre 36.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 155 punti.

L’euro si è riportato a 1,1 dollari.

Ottima performance per i titoli del settore bancario.

Spiccano i rialzi di IntesaSanpaolo (+4,33% a 2,095 euro) e di UniCredit (+4,38% a 10,052 euro).

Riflettori puntati su MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset) dopo essere rimasta sospesa dalle contrattazioni nella seduta precedente. Il titolo registra una flessione del 3,66% a 1,131 euro. La società ha comunicato di aver richiesto l'autorizzazione alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto azioni emesse da Mediaset España. L'operazione sarà presentata dall’offerente alla Comisión Nacional Del Mercado De Valores. Il corrispettivo offerto è pari a 1,86 euro in denaro e 4,5 azioni ordinarie di categoria A (sospese per eccesso di ribasso) per ciascuna delle azioni Mediaset España oggetto dell’offerta, equivalente a 5,613 euro per azione.

In altalena i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza ad aprile 2022) è risalito oltre i 98 dollari al barile.

Al FTSEMib spiccano anche i rialzi di Moncler (+5,16% nel giorno del CdA per l'esame dei risultati di bilancio 2021) e di STM (+5,51%).