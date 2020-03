La FED non ferma il crollo delle borse: FTSEMib -8%

Con una mossa a sorpresa (e senza aspettare la riunione di mercoledì) la banca centrale statunitense ha deciso di tagliare di un punto percentuale i tassi di interesse

16 mar 2020 ore 11:39

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana in forte calo: anche oggi numerosi titoli del FTSEMib sono sospesi per eccesso di ribasso. Intanto, con una mossa a sorpresa (e senza aspettare la riunione di mercoledì 18 marzo) la FED ha deciso di tagliare di un punto percentuale i tassi di interesse. Con questo intervento - decisamente non atteso - la banca centrale statunitense cerca di combattere i rischi di una pesante recessione dovuta alla diffusione del coronavirus. Il tasso di riferimento americano è ora in un intervallo compreso tra lo 0% e lo 0,25%. Inoltre, la banca centrale statunitense ha deciso di procedere con un programma di acquisto di titoli per un ammontare complessivo di 700 miliardi di dollari.

Alle 11.35 il FTSEMib era in flessione dell'8,31% a 14.628 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva l'8,35%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-8,54%) e per il FTSE Italia Star (-8,69%).

L’euro è tornato sotto gli 1,12 dollari, mentre il bitcoin si attesta sotto i 5.000 dollari (circa 4.500 euro). Lo spread Btp-Bund si è riportato a 245 punti.

Volatilità elevata sui titoli del settore bancario.

L’Economia, l’inserto del lunedì del Corriere della Sera, è tornato sull’operazione di integrazione tra IntesaSanpaolo (-9,55% a 1,406 euro) e UBI Banca (-12,3% a 2,166 euro) messa sotto pressione dalle montagne russe dei mercati azionari. Il settimanale ha evidenziato che il rapporto dei prezzi tra i due titoli è in linea con quello indicato nell’offerta, anche considerando la prossima distribuzione dei dividendi. L’Economia ha segnalato che l’epidemia dovuta al coronavirus complica anche lo scenario di riferimento. Una possibile recessione, infatti, potrebbe portare a un nuovo aumento delle inadempienze probabili per le banche commerciali “con nuove partite di NPE da collocare e possibili ulteriori aumenti di capitale”.

Male anche UniCredit (-12,6% a 6,742 euro).

Fiat Chrysler Automobiles registra un tonfo del 15,3% a 7,103 euro. Il gruppo automobilistico ha annunciato che le controllate FCA Italy e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa.

Limita a stento i danni DiaSorin, che registra un ribasso dell'1,73% a 107,7 euro.

Debutto incerto per Unidata all’AIM Italia. Il titolo della società, operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, era invariato ai 13 euro del collocamento. Unidata è la prima matricola in assoluto a Piazza Affari nel 2020.