FTSEMib senza direzione in avvio

Avvio di giornata all’insegna dell’incertezza per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee in attesa delle indicazioni della BCE in materia di politica monetaria e della successiva conferenza stampa di Christine Lagarde.

Alle 09.10 il FTSEMib registrava un minimo rialzo dello 0,01% a 20.283 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,01%. Variazioni minime anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%) e per il FTSE Italia Star (-0,18%).

Seduta positiva per i principali indici azionari statunitensi. Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dello 0,85% a 26.870 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato lo 0,91% a 3.227 punti. Segno più anche per il Nasdaq (+0,29% a 10.550 punti).

In rosso la Borsa di Tokyo in linea con le performance registrate dalle principali piazze finanziarie asiatiche. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,76% a 22.770,5 punti.

L’euro si conferma a 1,14 dollari. Lo spread Btp-Bund si attesta poco sopra i 165 punti.

Partenza brillante per Atlantia (+2,73%), dopo aver terminato la seduta del 15 luglio con un balzo del 26,6%. Il Sole24Ore ha riportato i dettagli dell’accordo tra la holding e il governo sul futuro della controllata Autostrade per l’Italia. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe entrare nel capitale della concessionaria con una partecipazione del 33% attraverso un aumento riservato, mentre ad altri investitori istituzionali sarà ceduta un’ulteriore quota del 22% di ASPI. Secondo il quotidiano finanziario la restante quota di Autostrade per l’Italia sarà suddivisa tra i soci di Atlantia, per poi quotare ASPI a Piazza Affari, con un flottante di almeno il 50% del capitale.

I titoli del settore bancario restato sotto i riflettori.

IntesaSanpaolo registra un rialzo dello 0,83%. È ancora in corso l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di UBI Banca (+0,09%). Al momento sono state portate in adesione 29.693.970 azioni, pari al 2,596% del capitale di UBI Banca.

Avvio di giornata positivo per Fiat Chrysler Automobiles (+1,12%). Il gruppo automobilistico e PSA hanno comunicato che il nome della società holding del nuovo gruppo sarà Stellantis, mentre i nomi e i loghi preesistenti dei singoli marchi costitutivi rimarranno invariati. Fiat Chrysler Automobiles ha ribadito che la fusione sarà completata entro la fine del primo trimestre 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing. Intanto, l’ACEA (l'associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha comunicato che nel mese di giugno 2020 sono state immatricolate nell'Unione Europea poco meno di 950mila vetture, in calo del 22,3% rispetto alle 1,22 milioni dello stesso periodo del 2019. In forte diminuzione anche le vendite di Fiat Chrysler Automobiles a giugno 2020, in linea con il trend del mercato: il gruppo quotato al FTSEMib ha registrato una flessione delle immatricolazioni del 28,4% con circa 61mila vetture vendute.