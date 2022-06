Piazza Affari torna sui minimi: il FTSEMib perde il 3%

In rosso i titoli bancari, dopo il rimbalzo registrato nella seduta precedente: spicca il ribasso di Mediobanca. Vendite anche su Stellantis e su Ferrari

16 giu 2022 ore 16:41

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi nell'ordine del 2-3%, dopo il rimbalzo messo a segno nella seduta precedente e la decisione della FED di alzare di 75 punti base i tassi di interesse.

Alle ore 16.40 il FTSEMib registrava una flessione del 3,07% a 21.784 punti, dopo aver toccato un minimo a 21.729 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in flessione del 2,98%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-2,63%) e per il FTSE Italia Star (-2,85%).

Lo spread Btp-Bund si è riportato oltre i 215 punti, dopo che il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni ha sfiorato il 3,95%.

Il bitcoin è sceso a 21.000 dollari (circa 20.000 euro).

L’euro è risalito a 1,05 dollari.

In rosso i titoli del settore bancario, dopo il rimbalzo registrato nella seduta precedente.

Spicca la performance negativa di Mediobanca, che perde il 5,04% a 8,486 euro.

Senza direzione i riflettori i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a luglio 2022) si è riportato a 114,5 dollari al barile.

Saipem guadagna il 3,94% a 38,775 euro, dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute.

Al contrario, ENI e Tenaris perdono rispettivamente il 5,52% e il 5,49%.

Stellantis cede il 5,35% a 12,144 euro. L’ACEA (l'associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha comunicato che nel mese di maggio 2022 sono state immatricolate nell'Unione Europea 791.546 vetture, in flessione dell'11,2% rispetto alle oltre 891mila dello stesso periodo del 2021. In forte contrazione anche le vendite di Stellantis a maggio 2022: lo scorso mese il gruppo automobilistico nato dall'integrazione tra FCA e PSA ha registrato un calo delle immatricolazioni del 14,6% con 170.408 vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa di Stellantis si è attestata al 21,5%.

Ferrari torna in rosso e perde lo 0,54% a 167,1 euro, dopo la presentazione dei target operativi e finanziarie per il periodo 2022/2026. Con riferimento alla politica di remunerazione degli azionisti Ferrari ha deciso di proseguire con la proposta di incrementare il dividend pay-out per gli anni a venire a un 35% stabile dell’utile netto rettificato. Inoltre, il Cavallino Rampante inizierà un programma di riacquisto azioni proprie di 2 miliardi di euro da eseguirsi da ora fino alla fine del periodo di piano, in linea con il progredire della generazione di free cash.

In forte rialzo Piteco (+22,2% a 11,05 euro). Limbo ha comunicato di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società quotata. In particolare, l'offertente riconoscerà un corrispettivo pari a 11,25 euro per ciascuna azione Piteco portata in adesione all’offerta. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Piteco alla chiusura del 15 giugno 2022 (9,04 euro) il corrispettivo incorpora rispettivamente un premio del 23,2%.

Trale società a minore capitalizzazione spicca il balzo di Gas Plus (sospesa per eccesso di rialzo). Black Sea Oil & Gas, insieme ai partner della joint-venture, Petro Ventures Resources e Gas Plus Dacia hanno annunciato l’inizio della produzione del Midia Gas Development Project e l’avvenuta consegna del first gas al Sistema di Trasmissione Nazionale.

Enertronica Santerno è sospesa dalle contrattazioni.

All’Euronext Growth Milan focus su Italia Independent Group. Il titolo è ancora sospeso per eccesso di ribasso, dopo aver segnato un calo teorico del 41,9%, in scia alla diffusione dei risultati di bilancio del 2021, chiuso con una perdita di 24,1 milioni di euro. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha verificato la possibilità di ottenere dagli azionisti la disponibilità a intervenire con un aumento di capitale a pagamento, destinato a perseguire un percorso di ristrutturazione.