FTSEMIb, minimo rialzo in avvio

Gli operatori attendono le indicazioni di politica monetaria della FED che saranno diffuse alle 20.00, ora italiana. Buona partenza per il Monte dei Paschi di Siena

16 giu 2021 ore 09:17

Avvio di giornata con progressi frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee. Gli operatori attendono le indicazioni di politica monetaria della FED che saranno diffuse alle 20.00, ora italiana.

Alle 09.10 il FTSEMib era in rialzo dello 0,12% a 25.767 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,11%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%) e per il FTSE Italia Star (+0,09%).

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta di ieri in territorio negativo. Il Dow Jones ha registrato un frazionale calo dello 0,27% a 34.299 punti, mentre l’S&P500 ha perso lo 0,2% a 4.247 punti, dopo aver portato il massimo storico a 4.257 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-0,71% a 14.073 punti).

La borsa di Tokyo ha terminato la seduta con variazioni frazionali. L'indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,51% a 29.291 punti.

Il bitcoin rimane oltre i 40.000 dollari (poco più di 33.000 euro).

Lo spread Btp-Bund rimane poco sopra i 100 punti.

L’euro si conferma tra gli 1,21 e gli 1,215 dollari.

Buona partenza per il Monte dei Paschi di Siena (+1,04% a 1,214 euro). Il consiglio di amministrazione dell’istituto senese ha conferito mandato al management per l’analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima Holding (+0,74% a 4,463 euro) nel settore del risparmio gestito.

Autogrill rimane sotto i riflettori. Il titolo della società di ristorazione ha iniziato la seduta con una flessione dello 0,53% a 6,402 euro, mentre i diritti perdono l’1,55% a 0,955 euro.

Resta positivo il trend di Webuild (+2,01% a 2,23 euro).