FTSEMib, il rialzo sfiora il 4%

16 giu 2020 ore 14:13

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano rialzi nell’ordine del 3-4%, proseguendo nel trend registrato sul finale della seduta di ieri. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - ha segnalato che la posizione rialzista odierna ha preso piede durante la sessione statunitense di ieri, quando sia la Fed che Washington hanno cercato di rassicurare gli investitori sull'aumento del numero di nuovi contagi da coronavirus. L'esperto ha ricordato che, mentre la FED inizierà a comprare obbligazioni societarie da martedì, Washington avrebbe presentato un piano di spesa per infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari, con l'obiettivo di fornire ulteriore sostegno all'economia. "La propensione al rischio è attualmente guidata principalmente da due potenti ma opposte leve: la paura di una seconda ondata di contagi e la serie di misure fiscali e monetarie prese dai governi per sostenere la crescita", ha sottolineato Pierre Veyret.

Alle 14.10 il FTSEMib registrava un progresso del 3,75% a 19.680 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.297 punti e un massimo di 19.703 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava il 3,62%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,91%) e per il FTSE Italia Star (+2,51%).

L’euro è scivolato a 1,13 dollari, mentre il bitcoin è tornato a 9.500 dollari (poco meno di 8.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 185 punti.

Ottime performance per i titoli del settore bancario.

UBI Banca registra un progresso del 5,39%. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 15 giugno si apprende che l’11 giugno Norges Bank ha ridotto la partecipazione detenuta nell’istituto, portandola dall’1,013% allo 0,78%.

Seduta briullante anche per IntesaSanpaolo (+5,31%) e UniCredit (+6,41%).

Performance migliori peer BancoBPM (+7,07%) e BPER Banca (+7,04%).

FinecoBank guadagna il 3,25%. Ben Ritchie - Head of European Equities di Aberdeen Standard Investments - ha inserito la compagnia tra le undici società europee caratterizzate da competenze complementari, modelli di business e driver di crescita strutturale, oltre a caratteristiche di solidità finanziaria.

Enel sale del 3,03%. Il colosso elettrico ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha ricevuto un’informativa in merito a un’offerta non vincolante presentata da parte di Macquarie Infrastructure Real Asset avente ad oggetto l’acquisizione da parte del gruppo australiano, in tutto o in parte, del 50% del capitale detenuto in Open Fiber, società che si occupa della realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica in Italia. Il consiglio di amministrazione ha preso atto dell’informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i successivi sviluppi.

Telecom Italia guadagna il 7,68%. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 15 giugno si apprende che dall’8 giugno Norges Bank è accreditata di una partecipazione dell’1,053% nel capitale della compagnia telefonica.

CNH Industrial registra un rialzo del 5,92%. L’agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine di dell’azienda, fissato a “BBB-”. Al contrario, gli esperti hanno peggiorato le prospettive sul rating per i prossimi trimestri, portandole da “Positive” a “Stabili”.

Al FTSEMib spicca il balzo di Buzzi Unicem (+8,55%). Gli operatori collegano il rally del titolo con le indiscrezioni riportate da Bloomberg relative alla possibilità che negli Stati Uniti possa essere varato un piano di investimenti in infrastrutture per un ammontare di 1.000 miliardi di dollari. Buzzi Unicem genera oltre la metà della propria redditività negli Stati Uniti.

DiaSorin (-0,71%) unico titolo negativo al FTSEMib.

Trevi Group registra una flessione del 2,61%. La Consob ha fornito l’aggiornamento della composizione azionaria dell’azienda, a seguito dell'aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti e dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, offerto ad alcune banche creditrici. Nel dettaglio, il maggiore azionista della società risulta la Cassa Depositi e Prestiti, con una quota del 32,661%. A seguire, Polaris Capital Management è accreditata del 25,674% del capitale di Trevi Group, quota detenuta in gestione discrezionale del risparmio. Tra i maggiori azionisti della società figurano anche IntesaSanpaolo (con il 6,905% del capitale), BancoBPM (4,572% del capitale), UniCredit (4,316% del capitale) e Monte dei Pasci di Siena (3,572% del capitale).