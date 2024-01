Il FTSEMib prova a limitare il ribasso

Forte volatilità sui titoli del settore bancario, in attesa di nuove trimestrali del comparto da Wall Street. Spiccano i ribassi di doValue e Antares Vision

16 gen 2024 ore 10:21

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi frazionali.

Alle ore 10.20 il FTSEMib era in calo dello 0,4% a 30.208 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,37%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,17%) e il FTSE Italia Star (-0,32%).

Il bitcoin ha sfiorato i 43.000 dollari (poco meno di 39.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta a 160 punti, con il rendimento del Btp decennale che rimane al 3,8%.

L’euro è sceso sotto gli 1,09 dollari.

Forte volatilità sui titoli del settore bancario, in attesa di nuove trimestrali del comparto da Wall Street.

Andamento negativo per il BancoBPM (-1,43% a 4,678 euro).

BPER Banca vira al rialzo (+0,19% a 3,181 euro). L’istituto ha comunicato di aver perfezionato con Gradant un'operazione finalizzata a costituire una partnership strategica per la gestione di crediti deteriorati di titolarità dell'istituto quotato al FTSEMib e di Banco di Sardegna. La valorizzazione della transazione genererà una plusvalenza complessiva di circa 150 milioni di euro al lordo delle imposte e sarà contabilizzata nel 1° trimestre del 2024.

Mediobanca guadagna lo 0,44% a 11,32 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha comunicato di aver collocato un nuovo bond subordinato Tier 2 con durata 10,25 anni, in scadenza ad aprile 2034, e opzione call ad aprile 2029, per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. Il rendimento è pari al tasso mid swap di riferimento, maggiorato di 275 punti base.

Performance migliore per il Monte dei Paschi di Siena (+1,65% a 3,142 euro).

doValue ancora tra i protagonisti, dopo il pesante ribasso subito nella seduta precedente. Il titolo registra una flessione del 3,46% a 2,315 euro.

Antares Vision lascia sul terreno il 14,2% a 1,352 euro. La società ha comunicato che la posizione finanziaria netta preliminare al 31 dicembre 2023 era pari a 101 milioni di euro, superiore alle attese (90-95 milioni di euro).