Le banche guidano il rialzo dl FTSEMib

16 gen 2020 ore 09:25

I maggiori indici di Piazza Affari e le principali borse europee hanno iniziato la seduta odierna con rialzi frazionali.

Alle 09.20 il FTSEMib era in progresso dello 0,37% a 23.851 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,36%. Partenza positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%) e il FTSE Italia Star (+0,15%).

Rialzi frazionali per i principali indici americani nella seduta di ieri, nonostante l'accordo commerciale raggiunto tra USA e Cina. Il Dow Jones è salito dello 0,31% a 29.030 punti, dopo aver segnato il nuovo massimo storico a 29.128 punti. Lo Standard & Poor's 500 ha guadagnato lo 0,19%, terminando la giornata a quota 3.289 punti (nuovo massimo storico a 3.299 punti). Poco sopra la parità il Nasdaq, in progresso dello 0,08% a 9.259 punti e aver sfiorato i 9.300 punti in avvio di giornata.

Giornata con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta con un minimo progresso dello 0,07% a 23.933 punti.

L’euro si attesta a 1,115 dollari, mentre il bitcoin vale poco più di 8.500 dollari (oltre 7.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso a 160 punti.

Partenza positiva per i titoli del settore bancario.

Avvio di giornata brillante per il Monte dei Paschi di Siena (+3,63% a 1,742 euro). L’istituto senese ha comunicato di aver completato il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, a opzione dell’emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Il rendimento annuale è stato fissato all’8%. L’emissione ha ottenuto ordini finali per oltre 900 milioni di euro da parte di oltre 100 investitori. Intanto, MF ha scritto che in queste settimane si sarebbero intensificate le trattative tra il ministero dell'Economia e la DgComp (direzione generale della Commissione e responsabile della politica dell’UE in materia di concorrenza) sul tema del derisking del Monte dei Paschi di Siena. Un'operazione propedeutica all'uscita del ministero del Tesoro dal capitale dell'istituto senese. Queste trattative potrebbero approdare a un accordo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Bene anche UBI Banca (+2,48% a 2,898 euro) e BancoBPM (+1,65% a 2,036 euro).

Avvio in rosso per Fiat Chrysler Automobiles (-0,38% a 12,424 euro). L’ACEA ha comunicato che nel mese di dicembre 2019 sono state immatricolate nell'Unione Europea circa 1,22 milioni di vetture, in aumento del 21,7% rispetto alle 999mila dello stesso periodo del 2018. Nell'intero 2019 le vendite di automobili in Europa hanno registrato un incremento dell'1,2%. In aumento anche le vendite di Fiat Chrysler Automobiles a dicembre 2019, anche se il trend è rimasto peggiore rispetto a quello del mercato: il gruppo quotato al FTSEMib ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 13,8% con poco meno di 68mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo si è attestata al 6,1%. Nell'intero 2019 le immatricolazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono scese del 7,3%.

Rimbalzo di Atlantia, dopo la correzione subita nelle ultime sedute. Il titolo inizia la giornata con un rialzo dell’1,07% a 20,7 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie i vertici della società potrebbero valutare la possibilità di discutere con il governo l’ipotesi di ridurre le tariffe autostradali.

Discreta partenza per STM (+0,61% a 24,74 euro). Gli analisti di Barclays hanno alzato da 21,5 euro a 30 euro il target price sul gruppo italofrancese; gli esperti hanno confermato il giudizio “Overweight” (sovrappesare).