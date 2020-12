Borse verso un avvio cauto. Attesa per la FED

Bancari sempre sotto i riflettori: da monitorare il BancoBPM. Focus anche su IntesaSanpaolo. La borsa di Tokyo ha terminato la seduta in territorio positivo

16 dic 2020 ore 08:16

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata con variazioni frazionali, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria.

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato progressi superiori al punto percentuale. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,13% a 30,199 punti, mentre l’S&P500 ha messo a segno un rialzo dell'1,29% a 3.695 punti. Performance simile per il Nasdaq (+1,25% a 12.595 punti).

La borsa di Tokyo ha terminato la seduta in territorio positivo. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,26% a 26.757,5 punti.

Bancari sempre sotto i riflettori.

Da monitorare il BancoBPM. L'istituto ha comunicato a Cattolica Assicurazioni l’avvenuto esercizio dell’opzione di acquisto della quota del 65% detenuta dalla compagnia assicurativa nel capitale delle joint-venture Vera Vita (che detiene il 100% della compagnia assicurativa irlandese Vera Financial DAC) e Vera Assicurazioni (che detiene il 100% di Vera Protezione). BancoBPM ha precisato che la comunicazione di esercizio dell’opzione di acquisto riporta le ragioni che portano a ritenere che l’acquisizione, da parte di Generali del 24,46% del capitale di Cattolica Assicurazioni tramite la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato effettuato in data 23 ottobre abbia determinato un cambio di controllo e pertanto dia titolo a BancoBPM a esercitare l’opzione di acquisto. Cattolica Assicurazioni ha contestato questa operazione, segnalando che la posizione assunta dal BancoBPM è del tutto priva di fondamento, sotto ogni profilo, non trovando riscontro in alcuna previsione né di legge né di contratto come attestato da pareri legali indipendenti e dagli orientamenti espressi dalle Autorità di Vigilanza, in particolare col provvedimento di autorizzazione rilasciato da IVASS all’ingresso di Generali nel capitale.

Focus anche su IntesaSanpaolo. A margine di un evento il numero uno dell’istituto, Carlo Messina, ha precisato che al momento non sono previste altre acquisizioni dopo la recente integrazione con UBI Banca.

Sotto i riflettori Enel. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore domani è in programma un consiglio di amministrazione del colosso elettrico chiamato a esaminare la cessione della quota del 50% di OpenFiber al fondo australiano Macquarie.

L’euro si attesta oltre gli 1,215 dollari, mentre il bitcoin rimane poco sotto i 19.500 dollari (quasi 16.000 euro).