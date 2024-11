Piazza Affari parte in rosso

Giornata di scadenze tecniche. Generali in forte rialzo dopo la trimestrale. Prese di beneficio sul Monte dei Paschi di Siena. Male Interpump

15 nov 2024 ore 09:18

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato l’ultima seduta della settimana in territorio negativo. Oggi è giornata di scadenze tecniche; sono arrivati a termine i futures su azioni e opzioni con termine a novembre 2024.

Alle ore 09.15 il FTSEMib era in calo dello 0,36% a 34.234 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,37%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,39%) e per il FTSE Italia Star (-1,01%).

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato ribassi frazionali. Il Dow Jones ha perso lo 0,47% a 43.751 punti, mentre l’S&P500 ha chiuso in ribasso dello 0,6% a 5.949 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,64% a 19.108 punti).

La Borsa di Tokyo ha chiuso la settimana con una seduta positiva. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,28% a 38.643 punti, il minimo di giornata (massimo di 39.102 punti).

Il bitcoin è sceso a 87.500 dollari (meno di 83.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta poco sopra i 120 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato oltre il 3,55%.

L’euro oscilla intorno agli 1,055 dollari.

Generali ha iniziato la giornata con un progresso del 4,11% a 26,87 euro. Il colosso assicurativo ha comunicato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi. Il management di Generali ha confermato gli obiettivi strategici e finanziari per il 2024 e la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

Avvio negativo per i titoli del settore bancario.

Prese di beneficio sul Monte dei Paschi di Siena, dopo il balzo messo a segno nella seduta precedente. Il titolo dell’istituto senese registra una flessione dello 0,84% a 6,104 euro.

Partenza decisamente negativa, invece, per Interpump (-5,05%).