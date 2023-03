IL FTSEMIB PERDE OLTRE IL 3,5%

Tornano le vendite sui titoli del settore bancario, che risentono del tonfo subito dal Credit Suisse. Male anche il risparmio gestito. ERG tra i pochi in positivo.

15 mar 2023 ore 11:54

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee accelerano al ribasso e arrivano a perdere oltre il 3%. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - ha evidenziato che il sentiment generale dei mercati azionari rimane fragile poiché gli investitori restano in attesa dei dati sull'inflazione e sulle decisioni di politica monetaria, soprattutto dopo che il crollo di SVB ha suscitato timori di un rischio sistemico a causa dei costi di indebitamento più elevati. L'esperto ha aggiunto che la situazione dello STOXX-50 non è rassicurante dal punto di vista tecnico poiché l'indice non è riuscito a risalire sopra la soglia dei 4.200 punti. "La situazione potrebbe diventare ancora più pericolosa se i prezzi continuassero a scendere superando il livello di 4.070 punti (rapporto di Fibonacci del 23,6%), in quanto ciò aprirebbe la porta a una correzione più profonda verso 3.910 punti (38,2%) e 3.780 punti (50%)", ha ipotizzato Pierre Veyret.

Alle ore 11.50 il FTSEMib registrava una flessione del 3,73% a 25.801 punti, poco sopra al minimo intraday di 25.727 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva il 3,68%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-3,19%) e per il FTSE Italia Star (-2,75%).

Il bitcoin resta sotto i 25.000 dollari (poco più di 23.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allargato oltre i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che si attesta sotto il 4,2%.

L’euro è sceso sotto gli 1,065 dollari.

Tornano le vendite sui titoli del settore bancario, che risentono del tonfo subito dal Credit Suisse.

Spicca il ribasso di UniCredit (-7,34% a 16,358 euro). Seduta decisamente negativa anche per BPER Banca (-5,62% a 2,336 euro), BancoBPM (-5,96% a 3,537 euro) e IntesaSanpaolo (-6,08% a 2,262 euro).

Performance peggiore per il Monte dei Paschi di Siena (-7,14%).

In difficoltà anche il risparmio gestito. Spiccano i cali di Azimut Holding (sospesa al ribasso) e FinecoBank (-5,99%).

ERG è in progresso dello 0,76% a 26,68 euro. La società energetica ha comunicato i risultati economici e finanziari relativi al 2022 e ha fornito alcune stime finanziarie per il 2023. Il management di ERG ha fornito anche un aggiornamento dei target finanziari per il periodo 2022/2026. A fine piano il margine operativo lordo dovrebbe superare i 650 milioni di euro, mentre gli investimenti totali saranno pari a 3,5 miliardi di euro, di cui 946 milioni di euro già effettuati nel corso del 2022. L’indebitamento a fine 2026 sarà pari a 2,3 miliardi di euro, contro i 1,43 miliardi di fine 2022. Il piano industriale prevede l’incremento del dividendo da 0,9 ad un euro per azione nel quinquennio.

Performance negative per i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza ad aprile 2023) è sceso sotto i 71,5 dollari al barile.

ENI è in ribasso del 3,56% a 12,576 euro.

Performance peggiori per Saipem (-4,23%) e Tenaris (-5,49%).

Al MidCap spiccano i forti rialzi di Intercos (+4,15%) e Marr (+7,94%), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2022. Al contrario, Reply registra uno scivolone del 6,99%.