Piazza Affari, il FTSEMib si conferma positivo

15 mag 2020 ore 10:04

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio positivo. Oggi è giornata di scadenze tecniche: sono arrivati a termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati maggio 2020.

Alle 10.00 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,76% a 16.996 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,75%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,87%) e per il FTSE Italia Star (+0,47%).

L’euro si attesta a 1,08 dollari, mentre il bitcoin è tornato a 9.500 dollari (poco meno di 9.000 euro).

Lo spread Btp-Bund resta sotto i 240 punti.

Ottima giornata per i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2020) è tornato oltre i 28 dollari al barile.

ENI registra un rialzo dell’1,77% a 8,665 euro.

Enel sale dello 0,08%. L’assemblea gli azionisti del colosso elettrico ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 e l’assegnazione di un dividendo totale pari a 0,328 euro per azione. Nel corso dell’assemblea degli azionisti l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha confermato la possibilità di assegnare un dividendo compreso tra gli 0,35 euro e gli 0,37 euro con riferimento all’esercizio 2020. Il manager ha aggiunto che l’azienda può contare su risorse sufficienti per finanziare gli investimenti e la politica dei dividendi definiti nel piano industriale.

Unipol vira in territorio negativo (-1,83%). La compagnia ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2020, periodo chiuso con un utile netto pari a 134 milioni di euro, in contrazione del 21,5% rispetto ai 171 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno, in conseguenza all’emergenza sanitaria tuttora in corso. A fine marzo l’indice di solvibilità (parametro che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative) indicava un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari al 155%, in calo rispetto al dato di 187% di inizio anno, risentendo degli effetti della perdita di valore degli investimenti finanziari. I vertici di Unipol prevedono di chiudere il 2020 con un risultato consolidato positivo, escludendo eventi di natura straordinaria (attualmente non prevedibili) e ulteriori effetti significativi sui mercati finanziari conseguenti alla crisi sanitaria ed economica.

Fincantieri registra un rialzo del 3,08%, dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre 2020. La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 1,31 miliardi di euro, in flessione del 4,5% rispetto agli 1,37 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno, nonostante i mancati ricavi, quantificabili in euro 190 milioni, conseguenti la riduzione dei giorni di produzione di circa il 20% per la completa sospensione delle attività dei cantieri e degli stabilimenti italiani del gruppo. In forte contrazione il margine operativo lordo passato da 92 milioni a 72 milioni di euro, in conseguenza alla riduzione dei volumi di produzione dei siti italiani. Il management di Fincantieri ha segnalato che al momento non è possibile effettuare delle previsioni economico-finanziarie attendibili e ha aggiunto che il Piano Industriale 2020-2024 sarà finalizzato non appena gli sviluppi dell’emergenza consentiranno un’analisi più chiara dei possibili impatti.