Il FTSEMib vira in rosso. Brilla Atlantia

La società ha definito le linee guida strategiche per le scelte di investimento delle risorse finanziarie a disposizione. In rialzo anche Italgas. In rosso Saipem

15 giu 2021 ore 10:22

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali.

Alle 10.20 il FTSEMib era in calo dello 0,19% a 25.709 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,2%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%) e per il FTSE Italia Star (-0,38%).

Il bitcoin rimane oltre i 40.000 dollari (circa 33.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma poco sopra i 100 punti.

L’euro ha sfiorato gli 1,215 dollari.

Atlantia balza del 3,34% a 16,26 euro. La società ha definito le linee guida strategiche per le scelte di investimento delle risorse finanziarie a disposizione dopo la cessione della partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia (circa 8 miliardi di euro). Inoltre, il management di Atlantia ha definito la politica dei dividendi per il triennio 2021/2023.

In flessione Saipem (-0,98% a 2,228 euro). La società ha ricevuto da ADNOC Sour Gas, una controllata del gruppo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), una Letter of Award di un nuovo contratto per il progetto Optimum Shah Gas Expansion (OSGE) & Gas Gathering negli Emirati Arabi Uniti. Il valore complessivo del contratto è di circa 510 milioni di dollari.

Italgas guadagna lo 0,5% a 5,662 euro. La società ha diffuso i dettagli del piano strategico al 2027, che prevede investimenti per complessivi 7,9 miliardi di euro. Il management ha confermato la politica dei dividendi per il periodo 2020/2023 e ha fornito le stime finanziarie per il 2021.

A2A sale dello 0,25% a 1,7845 euro. La società ha comunicato che la proposta preliminare di fusione con LGH è stata accettata dai soci di minoranza di quest’ultima, sulla base della percentuale ed entro i termini contrattualmente previsti. L’operazione di fusione sarà soggetta alla successiva approvazione da parte degli organi sociali competenti di A2A e LGH.

Focus su Autogrill dopo i forti rialzi messi a segno da azioni e diritti nel giorno in cui ha preso il via l’aumento di capitale. Il titolo registra un minimo progresso dello 0,03% a 6,404 euro, mentre i diritti perdono il 15,3% a 0,9232 euro.