Piazza Affari, gli indici consolidano i rialzi

Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche. Campari in forte ribasso. In rosso anche DiaSorin. Performance positive, invece, per Telecom Italia TIM e STM

15 dic 2023 ore 11:55

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali nell'ultima seduta della settimana, giornata caratterizzata da importanti scadenze tecniche: sono andati in scadenza i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a dicembre 2023. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - gli ultimi dati macroeconomici prima di Natale rimarranno probabilmente critici per i trader azionari, mentre i principali livelli tecnici dovrebbero essere osservati con cautela. L'analista ha segnalato che l'indice STOXX50 è ancora al di sopra del livello di supporto di 4.520 punti, ma al di sotto del suo ultimo top a 4.595 punti. "Il trading range si è allargato a causa dell'aumento della volatilità del mercato negli ultimi giorni, ma il consolidamento rimane in atto", ha puntualizzato Pierre Veyret.

Alle ore 11.55 il FTSEMib guadagnava lo 0,64% a 30.555 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 30.446 punti e un massimo di 30.593 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,68%. Performance simili per il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%) e per il FTSE Italia Star (+0,64%).

Il bitcoin ha sfiorato i 43.000 dollari (poco più di 39.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta a circa 165 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 3,7%.

L’euro è sceso a 1,095 dollari.

Campari è in flessione del 2,13% a 10,085 euro. La società ha annunciato di aver avviato trattative in esclusiva con Beam Suntory e di aver concesso a quest'ultimo un'opzione di vendita, al fine di acquisire il 100% del capitale di Beam Holding France, che detiene il 100% del capitale di Courvoisier. Il prezzo fisso di acquisto è pari a 1,2 miliardi di dollari (corrispondente a circa 1,11 miliardi di euro), in assenza di cassa o debito finanziario, ed è soggetto ai consueti meccanismi di adeguamento del prezzo.

Focus sui titoli del settore bancario, dopo i ribassi registrati ieri, in scia alle decisioni di politica monetaria della FED e della BCE.

Il BancoBPM registra un calo dell'1,89% a 4,726 euro. L'istituto ha comunicato di aver acquisito l’intero capitale di Vera Vita e Vera Financial da Generali Italia e di aver ceduto a Crédit Agricole Assurances la partecipazione del 65% di Banco BPM Assicurazioni e - contestualmente al riacquisto della stessa da parte della banca - del 65% di Vera Assicurazioni che, a sua volta, detiene l’intero capitale di Vera Protezione. Il prezzo corrisposto a Generali Italia dal BancoBPM per l’acquisto del 65% di Vera Vita e Vera Assicurazioni è risultato complessivamente pari a 392,4 milioni di euro, mentre il prezzo complessivo corrisposto da Crédit Agricole Assurances per l’acquisto del 65% di Banco BPM Assicurazioni e Vera Assicurazioni è stato pari 243,6 milioni di euro.

In evidenza Telecom Italia TIM (+1,52% a 0,2666 euro). Il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica ha deliberato di prorogare a fine gennaio 2024 il termine concesso a Optics Bidco (società controllata da Kohlberg Kravis Roberts, KKR), per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta finale per Sparkle. Inoltre, il presidente Salvatore Rossi ha comunicato che non intende presentare una propria candidatura in occasione del prossimo rinnovo del CdA dell'azienda.

Intonazione positiva per STM (+2,96% a 46,94 euro). Alcune banche d’affari hanno rivisto al rialzo la valutazione sul gruppo italofrancese. In particolare, Citigroup ha incrementato a 80 euro il target price sul titolo e ha confermato l'indicazione di acquisto delle azioni.

Prese di beneficio su DiaSorin (-3,76% a 93,62 euro), in attesa della diffusione dei target del piano industriale per il periodo 2024/2027.

Al MidCap Antares Vision resta sotto i riflettori, dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Il titolo registra un rialzo del 2,2% a 1,484 euro.