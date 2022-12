Il FTSEMib parte in rosso nel giorno della BCE

La banca centrale europea dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base. Avvio di seduta positivo per Saipem. In rosso, invece, Stellantis

15 dic 2022 ore 09:16

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta in territorio negativo, in attesa delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria: la banca centrale europea dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base.

Alle ore 09.10 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,48% a 24.456 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,5%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,71%) e per il FTSE Italia Star (-0,86%).

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la seduta in territorio negativo, dopo che la FED ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base. Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,42% a 33.966 punti, mentre l’S&P500 ha chiuso in calo dello 0,61% a 3.995 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,76% a 11.171 punti).

In rosso anche la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,37% a 28.052 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.988 punti e un massimo di 28.163 punti.

Il bitcoin è tornato sotto i 18.000 dollari (poco più di 16.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene poco sopra i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è avvicinato al 3,9%.

L’euro si mantiene a 1,065 dollari.

Minimo ribasso per UniCredit (-0,02% a 12,772 euro). L'istituto guidato da Andrea Orcel ha comunicato che, a seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea (BCE) in relazione al completamento del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2022, a partire dal 1° gennaio 2023 è tenuta a rispettare un Common Equity Tier 1 ratio del 9,2% su base consolidata. UniCredit ha ricordato che al 30 settembre 2022 il CET 1 ratio, fully loaded era pari al 15,41%. Sulla base di queste indicazioni l'istituto ha precisato che non c'è alcun impatto sulle politiche distributive della banca per il 2022 e per il futuro.

Saipem guadagna l’1,55% a 1,046 euro. La società ha comunicato di essersi aggiudicata nuovi contratti in Guyana ed Egitto per un valore totale di circa 1,2 miliardi di dollari.

Enel ha iniziato la giornata con un rialzo dello 0,38% a 5,272 euro. Il colosso elettrico ha comunicato di aver stipulato un accordo di esclusiva con la società greca Public Power Corporation in relazione alla potenziale cessione di tutte le partecipazioni detenute dal gruppo in Romania. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Enel ha autorizzato l’emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Stellantis perde lo 0,88% a 13,77 euro. L’ACEA (l'associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha comunicato che nel mese di novembre 2022 sono state immatricolate nell'Unione Europea 829.527 vetture, in aumento del 16,3% rispetto alle 713.273 dello stesso periodo del 2021. In leggero calo, invece, le vendite di Stellantis a novembre 2022: lo scorso mese il gruppo automobilistico nato dall'integrazione tra FCA e PSA ha registrato una contrazione delle immatricolazioni dell'1,1% con circa 150mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa di Stellantis si è attestata al 18,1%.

Aedes SIIQ guadagna l’1,22% a 0,2895 euro. Domus ha comunicato che si sono verificati i presupposti per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulla società quotata a Piazza Affari. L’offerta ha ad oggetto massime 126.687.361 azioni Aedes SIIQ, pari al 45,14% del capitale. Il prezzo offerto è stato fissato a 0,2922 euro.

All’Euronext Growth Milan focus su Saccheria Franceschetti, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo non riesce a fare prezzo in apertura. Le azioni della società sono state collocate a 1,25 euro, con una capitalizzazione iniziale pari a 10,9 milioni di euro.