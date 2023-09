Il FTSEMib vira al rialzo. Attesa per la BCE

Elevata volatilità per i titoli del settore bancario, in attesa delle indicazioni della Banca Centrale Europea. Spicca il ribasso di IntesaSanpaolo

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee passano in territorio positivo, in attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE.

Alle ore 13.00 il FTSEMib era in rialzo dello 0,19% a 28.536 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 28.303 punti e un massimo di 28.539 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share recuperava lo 0,13%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,43%) e per il FTSE Italia Star (-0,22%).

Il bitcoin si consolida oltre i 26.000 dollari (circa 24.500 euro).

Lo spread Btp-Bund ha sfiorato i 180 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 4,45%.

L’euro è tornato sotto gli 1,075 dollari.

Elevata volatilità per i titoli del settore bancario, in attesa delle indicazioni della Banca Centrale Europea.

Spicca il ribasso di IntesaSanpaolo (-1,52% a 2,425 euro).

Intonazione negativa anche per il BancoBPM (-0,75%); in rialzo, invece, BPER Banca (+0,47%).

Focus sui titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a ottobre 2023) ha toccato gli 89,5 dollari al barile.

ENI registra un progresso dell’1,48% a 15,346 euro.

Al segmento STAR spicca il rialzo di Orsero (+5,61% a 13,94 euro), dopo la diffusione dei risultati semestrali. Il management ha rivisto al rialzo le indicazioni finanziarie per l'intero 2023. I vertici prevedono di chiudere l'esercizio con ricavi compresi tra gli 1,47 e gli 1,52 miliardi di euro, mentre l'adjusted Ebitda è indicato tra i 92 e i 97 milioni di euro. Orsero stima un utile netto adjusted nell'intervallo 44-48 milioni di euro.

Italia Independent Group ancora sospesa per eccesso di ribasso.