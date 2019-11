Piazza Affari, il FTSEMib passa in positivo. Focus sullo STAR

In generale rialzo i bancari. Unieuro perde oltre il 10%: Italian Electronics Holdings ha completato la cessione di 3,25 milioni di azioni. in rosso Eurotech

14 nov 2019 ore 11:33

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano variazioni frazionali. Secondo gli esperti di Amundi SGR i mercati azionari sono trainati soprattutto dalla speranza che avvengano dei progressi sul fronte geopolitico e dalla politica monetaria accomodante delle banche centrali. "Anche se la crescita degli utili è in territorio negativo, gli investitori guardano al di là della valle e ciò sta spingendo al rialzo il rapporto prezzo utili", hanno puntualizzato gli esperti.

Alle 11.30 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,23% a 23.633 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,19%. Performance negative, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%) e per il FTSE Italia Star (-0,28%).

L’euro si attesta a 1,1 dollari, mentre il bitcoin si è avvicinato agli 8.500 dollari (meno di 8.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 155 punti.

In generale rialzo i titoli del settore bancario.

Mediobanca sale dello 0,23% a 10,585 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore Leonardo Del Vecchio avrebbe apprezzato il piano industriale dell’istituto di Piazzetta Cuccia. L’imprenditore veneto ha dichiarato “di apprezzare lo sforzo fatto dal management e di essere soddisfatto dei risultati economici raggiunti dall’istituto”. MF, invece, ha segnalato che la Consob avrebbe acceso un faro su Mediobanca, per valutare i recenti movimenti nell’azionariato della banca.

In rialzo di oltre un punto percentuale Saipem (+1,23% a 4,376 euro). La società di ingegneristica ha ottenuto un nuovo contratto subsea in Guyana e ulteriori lavori su contratti E&C offshore già in corso per un valore complessivo di circa 880 milioni di dollari.

Al FTSEMib spicca l’ottima performance di DiaSorin: il titolo della società di diagnostica guadagna il 3,66% a 110,5 euro. Gli operatori collegano i forti acquisti sulle azioni DiaSorin all’ipotesi di un interesse del gruppo statunitense Thermo Fisher Scientific per l’azienda olandese Qiagen. Quest’ultima ha in essere una collaborazione operativa con DiaSorin.

In leggero rialzo Salini Impregilo (+0,05% a 1,835 euro). La società ha comunicato che il totale dei nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno ammonta a circa 7,3 miliardi di euro, di cui 0,1 miliardi si riferiscono a progetti in corso di finalizzazione.

Unieuro perde il 10,4% a 13,04 euro. Italian Electronics Holdings ha completato la cessione di 3,25 milioni di azioni ordinarie della società quotata al segmento STAR, corrispondenti ai 16,25% del capitale. Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 12,95 euro, valore che incorpora uno sconto dell'11% circa rispetto al prezzo di chiusura di Unieuro nella seduta di mercoledì 13 novembre (14,56 euro).

Eurotech registra una flessione del 4,69% a 9,15 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. La società attiva nello sviluppo di Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi in aumento del 39,9%; il giro d’affari dell’azienda friulana è balzato da 56,97 milioni a 79,7 milioni di euro. Eurotech ha chiuso il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 11,93 milioni di euro, rispetto ai 3,38 milioni contabilizzati nei primi nove mesi del 2018. Nel solo terzo trimestre i ricavi sono saliti del 35,7% a 26,66 milioni di euro, mentre il risultato finale è stato positivo per 3,09 milioni. Il management di Eurotech ha segnalato che sulla base del portafoglio ordini esistenti, il fatturato del quarto trimestre sarà in linea con quello ottenuto lo scorso anno ma con una marginalità superiore.