Piazza Affari, rialzi minimi

Restano sotto i riflettori i titoli del settore bancario, dopo il tonfo subito nella giornata precedente. Generali brillante dopo i dati finanziari del 2022

14 mar 2023 ore 11:37

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali, dopo la forte correzione subita nella seduta precedente.

Alle ore 11.35 il FTSEMib registrava un minimo progresso dello 0,1% a 26.210 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.087 punti e un massimo di 26.311 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,09%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%) e per il FTSE Italia Star (+0,47%).

Il bitcoin ha sfiorato i 24.500 dollari (poco meno di 23.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto a 185 punti, con il rendimento del Btp decennale che si attesta oltre il 4,2%.

L’euro è tornato oltre gli 1,07 dollari.

Restano sotto i riflettori i titoli del settore bancario.

Spiccano i ribassi di BPER Banca (-2,22% a 2,381 euro) e BancoBPM (-2,41% a 3,603 euro).

Male anche il Monte dei Paschi di SIena (-3,09% a 2,0705 euro).

Generali registra un rialzo del 3,12% a 18,355 euro. Il Leone di Trieste ha comunicato i risultati finanziari del 2022. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi, che hanno superato il consensus degli analisti. In aumento anche l’utile netto, nonostante la svalutazione degli investimenti russi. Il management di Generali ha fornito gli obiettivi strategici e finanziari per il 2023 e ha confermato la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

Al MidCap intonazione positiva per Tod's (+0,65% a 34,12 euro), dopo la diffusione dei dati finanziari dell'esercizio 2022.