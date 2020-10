FTSEMib e Borse europee in rosso

Prende il via ufficialmente la stagione delle trimestrali negli USA. I titoli del settore bancario rimangono sotto i riflettori: in rosso UniCredit e BPER Banca

13 ott 2020 ore 10:38

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi frazionali, nel giorno in cui prende il via ufficialmente la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Sotto i riflettori i colossi bancari: nel primo pomeriggio Citigroup e Jp Morgan comunicheranno i risultati del terzo trimestre del 2020. Stefan Rondorf - Senior Investment Strategist, Global Economics & Strategy di Allianz Global Investors - ha segnalato che per molti investitori il terzo trimestre appena concluso è stato positivo, in quanto azioni e obbligazioni corporate hanno registrato rendimenti superiori alla media, favorite dal netto rimbalzo dell’economia, dalle numerose revisioni al rialzo delle stime di crescita e utili, e da un’evoluzione accettabile della pandemia. Tuttavia, l'esperto non esclude che nel quarto trimestre alcuni di questi driver favorevoli possano perdere slancio. "Di conseguenza, i mercati finanziari potrebbero evidenziare una maggiore sensibilità all’incertezza che con ogni probabilità caratterizzerà i prossimi mesi", ha avvertito Stefan Rondorf.

Alle 10.35 il FTSEMib era in calo dello 0,27% a 19.685 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in flessione dello 0,25%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,35%) e il FTSE Italia Star (-0,02%).

L’euro è sceso sotto gli 1,18 dollari, mentre il bitcoin si conferma a 11.500 dollari (poco meno di 10.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene tra i 120 e i 125 punti, nel giorno in cui il Tesoro collocherà tre titoli di stato.

I titoli del settore bancario rimangono sotto i riflettori.

UniCredit registra un ribasso dell'1,89% a 7,207 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore l’istituto starebbe accelerando sull’approvazione del progetto di separazione delle attività estere e sulla successiva quotazione alla borsa di Francoforte della holding che controllerà questi asset. Al momento dall’istituto non sono arrivati commenti a queste indiscrezioni.

BPER Banca in decisa flessione dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute, in concomitanza con l’aumento di capitale da oltre 800 milioni di euro. Il titolo dell’istituto registra un calo del 3,46% a 1,1315 euro, mentre i diritti relativi all’operazione hanno iniziato la giornata con una flessione del 14,1% a 0,275 euro.

Performance peggiore per il Monte dei Paschi di Siena (-4,66% a 1,147 euro).

Interpump cede lo 0,17% a 35,18. In avvio di seduta il titolo della società – attiva nella produzione di pompe a pistoni professionali ad alta pressione e nel settore dell'oleodinamica – ha ritoccato il massimo storico, portandolo a 35,26 euro.

Ancora vendite su Saras (-1,27%), dopo la forte correzione subita nelle precedenti tre sedute.

Al segmento STAR spicca il balzo di Tinexta (sospesa per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 14,1%). La società ha comunicato di avere firmato tre accordi vincolanti per l'acquisizione della maggioranza di tre player italiani attivi nella Cybersecurity: la divisione progetti e soluzioni e R&D di Corvallis, solution provider italiano, Yoroi, gruppo attivo nella sicurezza digitale e Swascan, azienda proprietaria di piattaforme di security testing per piccole e medie aziende. L'investimento iniziale dell'operazione si attesta a 47,8 milioni di euro, mentre l’investimento totale a fronte delle acquisizioni delle quote di minoranza e dell'assunzione del debito è pari a 104,3 milioni.

Al MidCap si segnala lo scivolone di Autogrill (-9,53% a 3,53 euro).