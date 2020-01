Avvio incerto per Piazza Affari

Dopa una partenza in lievissimo rialzo i principali indici italiani virano in rosso. In calo Prysmian, che ha comunicato l'interruzione dell’HVDC Western Link

Dopa una partenza in lievissimo rialzo i principali indici italiani virano in rosso. Il FTSEMib oscilla sui 24mila punti. Tra i titoli principali in calo Prysmian. Occhi sulle squadre calcistiche quotate dopo la giornata di campionato.

Così alle 9.20 il FTSEMib perde lo 0,14% a 23.988 punti mentre l'All Share arretra dello 0,09%. In lieve rialzo il Mid Cap (+0,2%) e lo Star (+0,22%).

In rosso Prysmian (-2,94%), che ieri ha comunicato al mercato che l’HVDC Western Link è stato interrotto nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020 ed è attualmente non in funzione. Il gruppo dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni ha annunciato che "sono in corso verifiche sulle cause" e che "informerà il mercato non appena ci saranno sviluppi".

In calo dello 0,56% Atlantia. Le performance del gruppo rimarranno condizionate alle sorti delle concessioni autostradali a Autostrade per l'Italia.

In controtendenza NEXI (+0,81%) dopo le flessioni della seduta di venerdì(-2,15%) in scia alla notizia secondo cui l’azionista di riferimento Mercury UK Holdco avrebbe messo in vendita 48,45 milioni di azioni della società (il 7,7% del capitale), tramite una procedura di accelerated bookbuilding.

Fuori dal FTSEMib in ribasso dello 0,19% Mediaset. L'assemblea dei soci del biscione ha approvato venerdì le proposte di modifica della governance della nuova holding di diritto olandese MFE (la società interamente e direttamente controllata da Mediaset che nascerà dalla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e Mediaset España Comunicación e accoglierà le partecipazioni europee del gruppo). Per la società di Cologno "il progetto MFE è confermato e procede". Mediaset è convinta che "l'operazione prevede vantaggi economici a favore di tutti gli azionisti, connessi alla realizzazione delle sinergie stimate in circa 100- 110 milioni di euro (ante imposte) nei prossimi 4 anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un net present value di circa 800 milioni".

Come ogni lunedì occhi sui club calcistici quotati: la Juventus (+0,39%) ha battuto ieri sera all'Olimpico la Roma (invariata) per 2 reti a 1 e si è laureata campione d'inverno. Sabato la Lazio (+2,68%) ha ottenuto la decima vittoria consecutiva in campionato (record per il club biancoceleste) confermandosi la terza forza del campionato dopo l'Inter, costretta sul pareggio, a San Siro, dall'Atalanta.

Chiusura in rosso, nella seduta di venerdì, per i principali indici delle borse americane. Prima dell'avvio delle contrattazioni erano stati diffusi i dati sull’occupazione nel mese di dicembre 2019. Così il Dow Jones ha perso lo 0,46% a 28.823 punti mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,29% a 3.265 punti. Performance sulla stessa linea per il Nasdaq, in calo dello 0,27% a 9.179 punti.

La settimana si è però chiusa in positivo: nell'ottava Dow Jones, Standard & Poor's 500 e Nasdaq hanno registrato rispettivamente rialzi dello 0,7%, dello 0,9% e dell'1,8%.

Tokyo è rimasta chiusa oggi per osservare la festività del "Coming of Age Day".