FTSEMib, il calo supera l'1%

Ancora vendite sui bancari, con la sola eccezione del Monte dei Paschi di Siena. Telecom Italia TIM vira in negativo. Al MidCap male Juventus FC

12 ott 2022 ore 09:58

I maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio negativo. Louise Dudley - Global Equities Portfolio Manager di Federated Hermes - ha segnalato che, con l’approssimarsi della prossima stagione degli utili al centro delle priorità degli investitori, il precedente trimestre di revisioni al ribasso (sia sul fronte del Pil che degli utili) non può che portare con sè un tono negativo. "L'unico aspetto positivo è che una fase di debolezza dell’economia si porta dietro banche centrali più aggressive e la prospettiva di aumenti dei tassi d'interesse meno ripidi", ha prrecisato l'esperto.

Alle ore 09.55 il FTSEMib perdeva l'1,28% a 20.465 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dell'1,24%. Performance negative anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,01%) e per il FTSE Italia Star (-0,69%).

Il bitcoin si mantiene poco sopra i 19.000 dollari (oltre 19.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 235 punti, con il rendimento del Btp decennale che è tornato sotto il 4,7%.

L’euro resta oltre gli 0,97 dollari.

Ancora vendite sui bancari, con la sola eccezione del Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese è in progresso del 2,11% a 23,73 euro. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani restano ancora da definire la tempistica e i dettagli dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Male IntesaSanpaolo (-2,25%) e UniCredit (-2,28%).

Telecom Italia TIM vira in negativo. Il titolo della compagnia telefonica è in flessione dello 0,57% a 0,1751 euro.

Al MidCap male Juventus FC (-3,22% a 0,2704 euro). Il club bianconero è stato sconfitto per 2 a 0 dal Maccabi Haifa nella quanta giornata dei gironi della Champions League. Ora le speranze per la qualificazione agli ottavi di finale della maggiore manifestazione calcistica europea sono ridotte al lumicino.