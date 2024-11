Avvio negativo per Piazza Affari

Mediobanca ha iniziato la giornata con uno scivolone. In rosso anche A2A. Il bitcoin si è portato sotto gli 89.000 dollari (poco più di 83.500 euro)

12 nov 2024 ore 09:16

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la giornata in territorio negativo.

Alle ore 09.15 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,83% a 34.059 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,83%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,6%) e per il FTSE Italia Star (-0,74%).

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato rialzi frazionali nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,69% a 44.293 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 44.487 punti. L’S&P500 ha messo a segno un rialzo dello 0,1% a 6.001 punti, sotto al nuovo massimo di 6.017 punti. Segno più per il Nasdaq (+0,06% a 19.299 punti, con il nuovo massimo storico a 19.366 punti).

Chiusura negativa la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,4% a 39.376 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 39.138 punti e un massimo di 39.867 punti.

Il bitcoin si è portato sotto gli 89.000 dollari (poco più di 83.500 euro), da un massimo storico di 89.892 dollari.

Lo spread Btp-Bund si attesta sopra i 125 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,65%.

L’euro è sceso sotto gli 1,065 dollari.

Mediobanca ha iniziato la giornata con uno scivolone del 6,87% a 14,51 euro. La banca ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre dell’esercizio 2024/2025 (l’istituto di Piazzetta Cuccia chiude il bilancio il 30 giugno) e ha rivisto alcune indicazioni per l’esercizio in corso, confermando la politica dei dividendi.

Avvio di giornata negativo per A2A (-0,48% a 2,082 euro). La società ha diffuso i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024. Inoltre, il management ha rivisto al rialzo le stime per l’intero esercizio e ha fornito anche un aggiornamento del piano strategico e della politica dei dividendi.

Prosegue il trend negativo di Tinexta, dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Il titolo ha iniziato la giornata con un ribasso del 3,38% a 7,71 euro.