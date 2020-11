Borse, probabile un avvio in rosso

Generali potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Focus anche su Poste Italiane e Pirelli, dopo la trimestrale

12 nov 2020 ore 08:37

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata in territorio negativo, dopo il forte rialzo accumulato nelle ultime sedute.

Giornata all'insegna dell'incertezza per i principali indici azionari statunitensi. Il Dow Jones ha registrato un minimo ribasso dello 0,08% a 29.398 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato lo 0,77% a 3.573 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+2,01% a 11.786 punti).

Ancora una chiusura positiva per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con un progresso dello 0,68% a 25.521 punti.

Generali potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. La compagnia assicurativa ha comunicato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2020, che hanno mostrato un calo dell’utile netto e un miglioramento del risultato operativo. Il management della compagnia assicurativa ha confermato le indicazioni operative e finanziarie per l’intero esercizio comunicate in occasione della diffusione della semestrale. Inoltre, Generali, pur confermando la politica dei dividendi definita nel piano strategico 2019/2021, ha deciso di non procedere all’erogazione della seconda tranche del dividendo relativo all’esercizio 2019 entro fine anno, attenendosi alle richieste dell’Autorità di Vigilanza.

Focus anche su Poste Italiane, dopo la diffusione dei risultati dei primi nove mesi dei 2020. La società ha terminato il periodo in esame con ricavi e redditività in contrazione, in conseguenza al lockdown imposto per frenare l’epidemia da Covid-19. Tuttavia, nel solo terzo trimestre le principali voci di conto economico sono tornate a crescere e sono state migliori delle indicazioni degli analisti. Sulla base dei risultati dei primi nove mesi del 2020 e in linea con la dividend policy di gruppo approvata nel corso del 2019, il management di Poste Italiane ha proposto la distribuzione di un acconto del dividendo 2021 (relativo all'esercizio 2020) per un ammontare di 0,162 euro per azione.

Sotto i riflettori Pirelli. Il gruppo degli pneumatici ha diffuso i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2020, periodo terminato con ricavi per 3,09 miliardi di euro, in calo del 23,4% rispetto ai 4,04 miliardi ottenuti nei primi nove mesi dello scorso anno. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito Internet della società e aggiornato al 28 ottobre 2020, indicava un fatturato di 3,05 miliardi di euro. Pirelli ha terminato i primi nove mesi del 2020 con una perdita netta di 17,8 milioni di euro, rispetto all’utile di 385,7 milioni di euro contabilizzato nello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti indicavano un risultato netto negativo per 34 milioni di euro. Il management di Pirelli ha rivisto i target finanziari per il 2020 assumendo un miglioramento della domanda rispetto alle precedenti indicazioni. Nel dettaglio i vertici prevedono ricavi compresi tra circa 4,18 e 4,23 miliardi di euro (circa 4,15 e 4,25 miliardi la precedente indicazione). Il margine Ebit adjusted è stimato fra circa 11,5% e circa 12% (circa 12% e circa 13% la precedente indicazione).

L’euro si attesta poco sopra gli 1,175 dollari, mentre il bitcoin si mantiene oltre i 15.000 dollari (poco meno di 13.000 euro).