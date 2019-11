Il FTSEMib guadagna oltre un punto percentuale

Il dato sullo ZEW tedesco di novembre diffuso in mattinata è risultato decisamente migliore delle attese degli analisti. In generale rialzo i titoli del settore bancario

12 nov 2019 ore 15:16

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee accelerano al rialzo, in scia al dato sullo ZEW di novembre (indice macroeconomico che sintetizza l’opinione di un panel di esperti sul futuro dell’economia tedesca) diffuso in mattinata e risultato decisamente migliore delle attese degli analisti.

Alle 15.15 il FTSEMib guadagnava l'1,22% a 23.773 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dell'1,19%. Buone performance anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,06%) e per il FTSE Italia Star (+0,76%).

L’euro si conferma tra gli 1,1 e gli 1,105 dollari, mentre il bitcoin rimane sotto i 9.000 dollari (circa 8.000 euro).

Lo spread Btp-Bund è tornato sotto i 150 punti.

In generale rialzo i titoli del settore bancario.

Segno più per BPER Banca (+1,61% a 4,358 euro) dopo la buona performance registrata ieri. Nel corso di un’intervista pubblicata su La Repubblica, l’amministratore delegato della banca, Alessandro Vandelli, ha dichiarato che al momento "non ci sono dossier aperti" per eventuali aggregazioni, aggiungendo che le banche potenzialmente coinvolte in un probabile progetto di integrazione non sarebbero molte. Vandelli ha citato BancoBPM, UBI Banca (+2,74% a 2,774 euro), la stessa BPER Banca e Banca MPS. Intanto, BPER Banca ha fornito un aggiornamento sui coefficienti patrimoniali dell’istituto. A fine settembre il Common Equity Tier 1 era pari al 14,24% (includendo il badwill provvisorio derivante dall’acquisizione di Unipol Banca, pari a circa 354 milioni di euro), rispetto al 14,27% di inizio anno. Escludendo questa voce il Common Equity Tier 1 ratio Phased in si ridetermina al 13,23%, ampiamente superiore al requisito SREP fissato dalla BCE al 9% per il 2019.

Mediobanca guadagna l'1,39% a 10,58 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha fornito l’aggiornamento delle linee evolutive del piano strategico per il periodo 2019/2023. Mediobanca punta a conseguire un positivo sviluppo in tutti i suoi segmenti di operatività, senza escludere la possibilità di crescita per linee esterne tramite acquisizioni. L'istituto di Piazzetta Cuccia ha confermato che Generali continuerà a contribuire in maniera positiva alla creazione dei ricavi e degli utili della banca, migliorandone la stabilità e visibilità. A livello finanziario Mediobanca prevede una crescita media annua dei ricavi del 4% nel quadriennio 2019/2023, per arrivare all’ultimo esercizio con ricavi per 3 miliardi di euro, rispetto ai 2,52 miliardi ottenuti nell’esercizio 2018/2019. La crescita dell'utile seguirà lo stesso trend dei ricavi. L'utile per azione dovrebbe passare da 0,93 euro a 1,1 euro, (+4% il tasso di crescita medio annuo, considerando la cancellazione delle azioni derivanti dal piano di buyback). Mediobanca ha fornito anche un aggiornamento sulla politica dei dividendi che sarà adottata nei prossimi esercizi, con l’obiettivo di remunerare gli azionisti per un ammontare fino a 2,5 miliardi di euro nel quadriennio 2019/2023. In particolare, il dividendo unitario crescerà del 10% nel 2020 (a 0,52 euro per azione) e successivamente del 5% ogni anno (fino a 0,6 euro nel 2023).

Azimut Holding tra i migliori al FTSEMib; il titolo della compagnia è in rialzo dell'1,87% a 21,28 euro. L'impostazione tecnica del titolo resta positiva da inizio 2019. Matteo Oddi ha evidenziato che l’uscita dalla fase di compressione di volatilità in area 17,45 euro abbia alimentato nuovi acquisti. Secondo l'esperto una chiusura odierna al di sopra della resistenza tecnica e psicologia dei 21 euro spingerebbe le azioni Azimut Holding verso il prossimo target fissato a 22,5 euro, anche se il vero obiettivo del trend di medio periodo è posizionato a quota 25 euro. "Visti i recenti rialzi non è comunque da escludere che nelle prossime sedute possano arrivare delle prese di beneficio; in ogni caso a meno di assistere a chiusure inferiori a 17,8 euro è consigliabile mantenere le posizioni in acquisto", ha puntualizzato Matteo Oddi.

Ottima giornata per Mediaset (+2,03% a 2,767 euro). Il gruppo del Biscione ha comunicato che la controllata spagnola Mediaset España ha acquisito una quota del 5,5% in ProSiebenSat.1 Media. La partecipazione complessiva detenuta dal gruppo del Biscione è salita al 15,1% del capitale azionario del gruppo tedesco.

Al segmento STAR focus su Carel Industries. Il titolo registra uno scivolone del 5,8% a 13,32 euro, dopo aver toccato un minimo a 12,4 euro in mattinata. La società ha diffuso i risultati del terzo trimestre del 2019 e ha anticipato che per fine anno la crescita dei ricavi (escludendo il contributo delle società Hygromatik e Recuperator) dovrebbe attestarsi nella fascia media dei valori a una cifra percentuale, mentre la profittabilità potrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quanto registrato nei primi nove mesi dell’anno per effetto della leva operativa.

Ottima giornata per MolMed (+6,2% a 0,3595 euro), dopo la diffusione dei risultati trimestrali. La società biotech ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi operativi per 24,89 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto ai 20,01 milioni realizzati nei primi tre trimestri dello scorso anno. La perdita netta è scesa da 4,87 milioni a 2,41 milioni di euro.