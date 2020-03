Piazza Affari e borse europee crollano in avvio

Diversi titoli del FTSEMib non riescono ad aprire per eccesso di ribasso. Male i bancari. I mercati finanziari attendono le decisioni di politica monetaria della BCE.

12 mar 2020 ore 09:09

Avvio di giornata decisamente negativo per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee: diversi titoli del FTSEMib non riescono ad aprire per eccesso di ribasso. I mercati finanziari attendono le decisioni di politica monetaria della BCE: gli operatori vogliono capire quale sarà la risposta della banca centrale europea, dopo il tagli dei tassi di interesse decisi dalla FED e dalla Bank of England. Inoltre, i mercati risentono della decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di bloccare tutti i voli verso l’Europea per un mese. Wall Street è rimasta sulle montagne russe. I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta con ribassi nell'ordine del 5-6% dopo il rimbalzo messo a segno martedì. Il Dow Jones ha ceduto il 5,86% a 23.553 punti mentre l'S&P500 ha lasciato sul terreno il 4,89% a 2.741 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-4,7% a 7.952 punti).

Pesante ribasso per la borsa di Tokyo, in linea con lo scivolone delle principali piazze finanziarie asiatiche. L’indice Nikkei ha perso il 4,41% a 18.560 punti.

L’euro si attesta a 1,13 dollari, mentre il bitcoin è sceso a 7.500 dollari (6.500 euro). Lo spread Btp-Bund è risalito a 200 punti.

Tornano le vendite sui titoli del settore bancario, dopo il forte rialzo registrato ieri.

UniCredit non fa prezzo per eccesso di ribasso (-5,7% il calo teorico). Il Sole24Ore ha segnalato che nelle scorse ore è arrivato il via libera, da parte della BCE, all’applicazione del metodo del patrimonio netto ai fini del consolidamento prudenziale della partecipata in Turchia Yapi Kredi. Il quotidiano finanziario ha ricordato che la cessione della quota nell'istituto turco avrà un impatto positivo sul multiplo CET1 - che a fine 2019 era al 13,09% - di mezzo punto percentuale nel trimestre.

Stop al ribasso anche per UBI Banca (-7,5% il calo teorico).