Il FTSEMib oscilla intorno alla parità

Prevalgono i ribassi per i titoli del settore bancario. Fa eccezione il Monte dei Paschi di Siena. Spicca la performance di DiaSorin. Il bitcoin oscilla intorno ai 37.000 dollari

11 giu 2021 ore 11:35

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali nell'ultima seduta della settimana. Dopo le indicazioni di politica monetaria della BCE e la revisione delle stime di crescita e di inflazione per il biennio 2021/2022 operata dalla stessa banca centrale il team Macro & Strategy Team di Mirabaud AM ha confermato la scelta di mantenere una posizione neutrale sull'azionario dell'eurozona, con un sovrappeso sulle piccole e medie imprese dell'area.

Alle 11.30 il FTSEMib era in rialzo dello 0,05% a 25.651 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 25.624 punti e un massimo di 25.679 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,09%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%) e per il FTSE Italia Star (+0,66%).

Il bitcoin oscilla intorno ai 37.000 dollari (oltre 30.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene sotto i 105 punti.

L’euro resta sotto gli 1,22 dollari.

Prevalgono i ribassi per i titoli del settore bancario.

Fa eccezione il Monte dei Paschi di Siena (+1,01% a 1,2525 euro).

IntesaSanpaolo registra una flessione dello 0,86% a 2,418 euro.

UnipolSai invariata a 2,48 euro. L’agenzia Fitch Ratings ha migliorato di un livello il rating sulla solidità finanziaria della compagnia assicurativa, portandolo a “BBB+” dal precedente “BBB”; il nuovo giudizio si colloca due notch sopra il rating della Repubblica Italiana ("BBB-" con Outlook stabile). Conseguentemente Fitch Ratings ha migliorato di un livello il rating sulla solidità finanziaria di Unipol (-0,52% a 4,552 euro), passato a “BBB” dal precedente “BBB-”. L’agenzia di rating ha confermato l’outlook dei rating per le due compagnie assicurative.

Spicca l’ottima performance di DiaSorin (+3,03% a 149,8 euro).