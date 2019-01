La partenza è cauta. Su Saipem, giù Ferragamo

Avvio improntato alla cautela per Piazza Affari e le principali borse europee. Sul mercato milanese sale Saipem e scende Ferragamo. Poco mossa FCA dopo l'accordo negli Usa

Ma occhio anche all’obbligazionario: in mattinata il Tesoro colloca 3 Btp, per un controvalore totale di 6,5 miliardi di euro. Vanno sul mercato nuove tranche di titoli di stato con scadenza ottobre 2021, novembre 2025 e marzo 2048.

Chiusura in rialzo, intanto, per i principali indici borsistici di New York, che hanno archiviato il quinto progresso consecutivo. E la miglior partenza di anno negli ultimi 13 anni. Alla base del buon momento delle borse Usa la posizione cauta del numero uno della Fed, Powell, su un rialzo dei tassi di interesse. Così il Dow Jones Industrial è salito dello 0,51% a 24.002 punti mentre lo Standard&Poor's 500 ha registrato un progresso dello 0,45% a 2.597 punti e viaggia in progresso del 10,4% rispetto ai minimi di dicembre. Bene anche il Nasdaq, in salita dello 0,42% a 6.986 punti: il 12,8% dai minimi della vigilia di Natale.

In rialzo Tokyo. Il Nikkei, che raccoglie i primi 225 titoli della piazza asiatica, è salito dello 0,97% a 20.360 punti.

Così dopo le prime fasi di contrattazione il FTSEMib sale dello 0,1% a 19.319 punti mentre l'AllShare avanza dello 0,08% a 21.239 punti. In lieve rosso Mid Cap (-0,06%) e Star (-0,06%).

Tra i principali titoli di Piazza Affari spiccano il rialzo di Saipem (+2,46%) e il ribasso di Salvatore Ferragamo (-3,51%). La prima beneficia della promozione di Jp Morgan, che ha portato a "overweight" (sovrappesare) la propria raccomandazione, la seconda ha incassato la bocciatura di Credit Suisse, che ha abbassato a "underperform" (farà peggio del mercato) il giudizio.

Partenza poco mossa per Fiat Chrysler Automobiles (+0,07%). Nella serata di ieri il gruppo italoamericano dell’auto ha confermato le indiscrezioni circolate in giornata sull’accordo raggiunto con le autorità Usa per la chiusura del contenzioso sulle emissioni diesel. Il costo complessivo stimato degli accordi è 800 milioni di dollari USA, in linea con l’accantonamento effettuato a tale scopo dalla società nel terzo trimestre del 2018.

Tra i bancari in lieve rosso Unicredit (-0,21%). Secondo quanto riportato dalla stampa il gruppo di Jean Pierre Mustier potrebbe prendere in considerazione di rilevare Banca Carige. Decisamente scartata l’ipotesi di un’acquisizione di mercato, la banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe valutare un’operazione che ricalchi quella che nel 2017 vide IntesaSanpaolo rilevare gli asset degli istituti venete in difficoltà (Veneto Banca e Popolare di Vicenza) con una dote statale che servì a coprire la pulizia del bilancio e gli esodi del personale.