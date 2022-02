FTSEMib, il ribasso resta superiore all'1%

Spunti importanti tra i titoli del settore bancario: rally del BancoBPM e di Banca Intermobiliare. In rosso UniCredit. Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 165 punti.

11 feb 2022 ore 14:05

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in terriotorio negativo nell'ultima seduta della settimana. Filippo Casagrande - Head of Insurance Investment Solutions, Generali Asset & Wealth Management - ha commentato l'attuale fase dei mercati finanziari. L'esperto ha evidenziato che l'inizio del 2022 è stato caratterizzzato da un aumento della volatilità sui mercati finanziari, guidato in parte dalle tensioni geopolitiche e sopratttutto dal riprezzamento delle prospettive di politica monetaria negli Stati Uniti. In particolare, Filippo Casagrande ha segnalato che l’inizio del 2022 ha visto uno dei peggiori avvii del mercato azionario degli ultimi 80 anni. Secondo l'esperto nel prosieguo del 2022 sarà centrale il processo di normalizzazione delle banche centrali, in particolare della FED, per l’evoluzione dei mercati finanziari.

Alle 14.05 il FTSEMib era in calo dell'1,13% a 26.884 punti, dopo aver toccato un minimo intraday di 26.741 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva l'1,04%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,23%) e per il FTSE Italia Star (-0,59%).

Il bitcoin oscilla intorno ai 43.500 dollari (circa 38.000 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 165 punti.

L’euro è tornato a 1,14 dollari.

Spunti importanti tra i titoli del settore bancario.

Il BancoBPM registra un balzo del 6,8% a 3,454 euro, dopo essere rimasta sospesa dalle contrattazioni per l'intera mattinata. Secondo quanto scritto su Il Messaggero UniCredit (-2,11% a 15,516 euro) starebbe valutando un progetto di integrazione con l’istituto guidato da Giuseppe Castagna.

Rally di Banca Intermobiliare (+30,9% a 0,0483 euro). Trinity Investments Designated Activity Company ha comunicato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della banca. L'offerta avrà ad oggetto massime 291.577.425 azioni ordinarie dell'istiuto, pari al 12,51% del capitale. L'offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 0,049 euro per ciascuna azione di Banca Intermobiliare portata in adesione. Il prezzo offerto incorpora un premio pari al 34,2% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato il 9 febbraio 2022 (0,0369 euro).

Male IntesaSanpaolo (-2,36%).

Andamento negativo per Unipol (-1,5% a 4,988 euro) e UnipolSAI (-0,38% a 2,6 euro), dopo la diffusione dei risultati preliminari dell’esercizio 2021. I vertici delle due compagnie assicurative hanno segnalato che nel triennio 2019-2021 sono stati raggiunti e superati i target di utile, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel piano strategico.